El hombre fue detenido después de que la joven, diera a luz a una niña, fruto de la violación y contara lo ocurrido a su familia

El testimonio de la joven que fue agredida por un hombre al que pidió ayuda tras ser violada por su sobrino

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Un hombre ha sido condenado a siete años de prisión por haber violado a su sobrina, que acababa de cumplir 18 años. La joven, que se quedó embarazada por la agresión sexual y tuvo una niña, decidió contárselo a sus padres. La violación tuvo lugar en mayo de 2023 en la vivienda familiar, ubicada en la barriada del Príncipe, donde ya el tío de la joven la había agredido sexualmente, en septiembre del mismo año, según han informado a EFE fuentes judiciales.

El hombre fue detenido el 22 de octubre de 2023 después de que la joven, que acababa de cumplir 18 años, contara a su familia lo sucedido y explicara que no lo había dicho anteriormente por temor.

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Los padres presentaron una denuncia en la Jefatura Superior de la Policía Nacional y los agentes arrestaron al tío de la joven cuando entraba a Ceuta desde Marruecos.

Condenado a siete años de prisión, orden de alejamiento y una multa de 25.000 euros por daños morales

El violador ha sido condenado a seis años de cárcel por un delito de agresión sexual con acceso carnal y a otro año de prisión por otro delito de agresión sexual sin acceso carnal. Además tendrá que cumplir una orden de alejamiento de 100 metros de la víctima y de incomunicación con la joven durante los próximos ocho años. La condena también incluye una multa de 25.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales causados a la joven.

El juicio oral, con fecha prevista para este miércoles, ha sido suspendido después de que el acusado reconociera los hechos y aceptar la condena impuesta.

La Audiencia Provincial de Cádiz, en Ceuta, además de los siete años de cárcel, ha establecido cinco años de libertad vigilada y la inhabilitación para el ejercicio profesional relacionado con menores durante 12 años. Las acusaciones pedían inicialmente una condena de 15 años de cárcel y una indemnización de 75.000 euros.