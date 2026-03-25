Los hechos han ocurrido en plena madrugada
Una grúa de gran tonelaje ha sido requerida para asistir al vehículo
Ha vuelto a pasar. Otra vez el GPS ha jugado una mala pasada a un conductor que entregó toda su fe a las indicaciones de su navegador hasta verse directamente bloqueado y en problemas en carretera. La escena, también como otras que hemos visto antes, afectó concretamente a un camionero que se quedó atascado con su vehículo a su paso por la localidad de Senosiáin, en Navarra.
De 63 años, nacionalidad angola-portuguesa y residente en Almansa (Albacete), el conductor siguió la ruta del GPS hasta llegar a un punto en el que quedó bloqueado sin capacidad de maniobra.
El vehículo, en el que su conductor transportaba 25 toneladas de patatas, con origen en Francia y destino Murcia, se quedó atascado en plena madrugada, sobre las 2:00 horas, siendo necesaria su asistencia.
Dada la situación una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil tuvo que trasladarse hasta el lugar, donde se ha requerido una grúa de gran tonelaje para abordar la operación de retirarlo de allí, reestableciendo así la normalidad en la zona.
Con motivo de lo ocurrido, la Guardia Civil ha recordado que en la localidad existen restricciones de acceso para vehículos de gran tonelaje, debidamente señalizadas en los accesos principales, con el objetivo de evitar este tipo de incidencias.