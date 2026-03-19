La operación de la Guardia Civil ha contado con el apoyo de la Policía Judicial francesa en el marco de la operación “Filbanks”

Cinco detenidos por el asesinato a tiros de un hombre en Asturias en enero de 2025

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Los investigadores de la Guardia Civil encargados de esclarecer el asesinato a tiros de un hombre de 43 años en la localidad asturiana de Lugo de Llanera en enero de 2025 tuvieron claro desde el primer momento que no se trataba de un hecho fortuito. La inspección realizada en el lugar permitió a los agentes descubrir que habían instalado un localizador en el coche de la víctima y que el neumático había sido manipulado.

Además, los agentes constataron que la víctima mantenía vínculos con grupos delictivos, lo que confirmó que el móvil del crimen estaba relacionado con una deuda derivada de una compra de droga. Esto había provocado que la víctima intentara huir de Asturias al haber sido amenazado de muerte en caso de no pagar la deuda.

Grupo de personas implicadas

En un comunicado, la Guardia Civil apunta que enfocó la investigación tanto en el localizador hallado en el vehículo de la víctima como en su entorno más cercano. Los agentes fueron descubriendo el grupo de personas implicadas en las amenazas de muerte, así como en la planificación y ejecución del asesinato. Este grupo estaba compuesto por amigos personales de la víctima, por miembros de la organización criminal que le habían vendido la droga y por un sicario contratado para llevar a cabo el homicidio.

Las personas más cercanas a la víctima desempeñaron un papel clave al facilitar medios necesarios para que la organización pudiera conocer en todo momento su ubicación. Por su parte, los miembros del grupo delictivo se encargaron de contratar al sicario, proporcionarle la legista necesaria, trasladarlo hasta el lugar de los hechos y organizar la huida a su país de origen.

El hecho de que el autor material procediera de otro país dificultó su seguimiento, ya que se desplazó por varias provincias y evitó dejar huellas e indicios que pudieran identificarlo. Tras cometer el crimen, abandonó el lugar y el país rápidamente.

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En la fase final, ha sido clave la cooperación internacional, especialmente con la Policía Judicial francesa, para la detención del sicario en su país.

Los hechos ocurrieron pasada la media noche, cuando la víctima, un hombre de 44 años, se encontraba junto con dos personas más en su vehículo en las inmediaciones de la estación de tren de Lugo de Llanera. Tras sufrir un aparente pinchazo en la rueda del vehículo, se detuvo en el arcén para solicitar asistencia. En ese momento, otro vehículo se detuvo unos metros más adelante, se bajó una persona y disparó a la víctima hasta cinco veces, causándole la muerte en el acto.

Las dos personas que acompañaban a la víctima emprendieron la huida del lugar. Fueron otros usuarios de la vía los que, al ver a la persona tendida en el suelo, alertaron de lo ocurrido.