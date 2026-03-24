El aarcamiento de Mintxeta, en Elgoibar, Guipúzcoa, está muy bien valorado entre los conductores de caravanas y autocaravanas

El GPS guía a los conductores por un tramo sin salida

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ElgoibarUn error en las indicaciones de los navegadores GPS está sembrando el caos en un aparcamiento de Mintxeta, en Elgoibar, Guipúzcoa, País Vasco.

Lo que debería ser un trayecto sencillo hasta este lugar, que es muy conocido entre usuarios de caravanas y autocaravanas, se está convirtiendo en una experiencia complicada e incluso peligrosa.

El GPS guía a los conductores por una vía sin salida

El fallo no está en el lugar, que está muy bien valorado para pernoctar, sino en la ruta que sugieren algunas aplicaciones GPS. En lugar de dirigir a los conductores por el acceso adecuado, una vial principal, los sistemas de navegación los envían hacia la entrada de una empresa, donde el camino comienza a complicarse. Los vehículos son conducidos por una rampa de gran pendiente que desemboca en un camino de tierra lateral, y quienes siguen ese itinerario acaban atrapados en un tramo sin salida. Al final, los conductores deben dar la vuelta, una operación especialmente difícil en el caso de vehículos de grandes dimensiones, según recoge El Correo.

La situación no ha pasado desapercibida para los vecinos, que alertan de un aumento de casos en los que conductores, guiados por el GPS, terminan en este punto sin salida. Según explican, cada vez es más habitual ver vehículos atrapados en este lugar.

Ante esta situación, residentes y usuarios habituales reclaman una solución. Entre las propuestas, destaca la instalación de una señalización clara en las inmediaciones que prohíba el paso de caravanas y autocaravanas para evitar que queden atrapadas en el lugar por las malas indicaciones del GPS.