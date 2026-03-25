Gonzalo Barquilla 25 MAR 2026 - 16:30h.

Víctor, tío de Noelia Castillo Ramos, atiende a la web de 'Informativos Telecinco' tras conocerse el respaldo judicial a la eutanasia

La historia de Noelia Castillo Ramos, la joven de Barcelona que recibirá la eutanasia este 26 de marzo

Compartir







Noelia Castillo Ramos, la joven de Barcelona que lleva cerca de dos años solicitando la eutanasia, podrá cumplir su deseo este jueves, después de que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hayan avalado su decisión. La joven, de 25 años, ha tenido que afrontar una larga batalla judicial debido a los intentos de su padre de paralizar el proceso en distintas ocasiones. Incluso en la última jornada, desde Abogados Cristianos se ha presentado una iniciativa para tratar de detener la eutanasia 'in extremis'.

La familia de Noelia atraviesa un momento muy complicado. Víctor, tío de la joven, ha atendido este miércoles a la web de 'Informativos Telecinco' para explicar sus impresiones. "Nunca puedo apoyar que mi sobrina muera. Yo, personalmente, no quiero. Pero lo que uno tiene que imaginar es el sufrimiento que tiene que estar atravesando una persona para estar pidiendo morir", señala el familiar.

PUEDE INTERESARTE Los 20 meses de batalla judicial de Noelia Castillo Ramos por el rechazo a la eutanasia de su padre

Víctor destaca que la eutanasia ya estuvo prevista para el año pasado, aunque finalmente se volvió a paralizar. Por ello, a pesar de vivir en Almería, se trasladó a Barcelona para poder verla. "Le pregunté si no había otra posibilidad, pero al final me daba largas", relata con dolor, tras conocer el respaldo judicial a la decisión. El tío de Noelia ha intentado mantener el contacto con ella y con sus otras dos hermanas a pesar de la distancia, y ahora permanece a la espera de que el procedimiento se lleve a cabo este 26 de marzo.

PUEDE INTERESARTE Más de 300 personas murieron esperando la aprobación de la eutanasia en 2024

El caso de Noelia Castillo Ramos

Noelia creció en un entorno familiar complejo y pasó parte de su infancia bajo el sistema de protección de menores, en una situación de vulnerabilidad que marcó su adolescencia. Su vida cambió de forma irreversible tras sufrir una agresión sexual múltiple. Tras ese episodio, intentó suicidarse en varias ocasiones, hasta que decidió lanzarse desde un quinto piso que le provocó graves lesiones. Como consecuencia, quedó parapléjica y desde entonces convive con dolor constante, en un contexto de gran dependencia y con una red de apoyo limitada, lo que la llevó a pasar por distintos centros sociosanitarios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En la primavera de 2024 inició el procedimiento para solicitar la eutanasia conforme a la ley vigente en España. Tras la evaluación de distintos profesionales sanitarios, que determinaron que sufría un padecimiento grave, crónico e imposibilitante y que contaba con plena capacidad para decidir, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña autorizó la prestación. Sin embargo, el proceso se vio alargado por la oposición de su padre, que recurrió la decisión y logró paralizarla inicialmente de forma cautelar.

A partir de ahí, el caso se trasladó a los tribunales y recorrió distintas instancias judiciales. Tras pasar por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo, llegó al Tribunal Constitucional y finalmente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazaron las pretensiones de paralización y avalaron la decisión de la joven. Este recorrido prolongó el proceso durante 20 meses desde la solicitud inicial. Finalmente, tras completarse todos los trámites administrativos y judiciales, la justicia ha respaldado de forma reiterada el derecho de Noelia a acceder a la prestación de ayuda para morir, situando su caso en el centro del debate sobre la aplicación de la ley de eutanasia en España y el equilibrio entre el entorno familiar y la autonomía personal.