El periplo judicial que ha sufrido Noelia a causa de la oposición de su padre a la eutanasia: 20 meses de espera

El Tribunal Constitucional rechaza por unanimidad el recurso del padre de Noelia para paralizar su eutanasia

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado la paralización de la eutanasia de Noelia, la joven parapléjica, de 24 años, que lleva esperando desde hace más de un año y medio la muerte digna. Su padre, a través de la asociación Abogados Cristianos, se ha opuesto a su decisión, pero la justicia europea ha desestimado la medida cautelar solicitada para paralizar el proceso iniciado por su hija.

La asociación ultracatólica Abogados Cristianos, que representa a la familia de Noelia, ha recibido un varapalo del TEDH, tras recibir la solicitud hace tres semanas para que paralizase la eutanasia de Noelia, que ha sido avalada por todas las instancias médicas y judiciales en España, según ha publicado la Cadena SER.

El padre de la joven, que sufre paraplejia, lleva 20 meses tratando de anular las decisiones del Tribunal Supremo, adonde llegó tras los recursos que este ha ido presentando. La Generalitat había activado el protocolo para aplicar la eutanasia a Noelia, a finales del pasado mes de enero, después de que el Alto Tribunal se pronunciara por el respeto de la decisión de la mujer, en plenas capacidades mentales.

Las autoridades sanitarias catalanas ya tienen designado la médico responsable que apoyará la muerte asistida a la paciente, que ha sufrido un empeoramiento de su estado de salud en los últimos meses debido a la larga la espera judicial.

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Abogados Cristianos no da el caso por cerrado y advierte a España si sigue adelante con la eutanasia

La formación ultracatólica, Abogados Cristianos, por su parte, ha explicado que aunque el TEDH deniega la medida cautelar no entra al fondo del asunto, por lo que consideran que "el procedimiento sigue abierto y pendiente de sentencia", según un documento difundido a los medios.

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"La Fundación Española de Abogados Cristianos subraya que la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de no acordar, por ahora, la medida cautelar solicitada en el caso de Noelia no supone el cierre del procedimiento ni una validación de la eutanasia. El fondo del asunto sigue pendiente de resolución en Estrasburgo", según se lee en el texto.

La formación ultracatólica ha insistido en que "el caso de Noelia está lejos de haber terminado" y advierte a las instituciones españolas de "consecuencias jurídicas muy graves para la Administración española" si se asiste a la joven en su petición de muerte digna.

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El periplo judicial que ha sufrido Noelia a causa de la oposición de su padre a la eutanasia

Noelia solicitó la eutanasia después de un intento de suicidio en octubre de 2022 cuando se lanzó desde un quinto piso; a consecuencia de ese acto sufrió una lesión medular que la llevó a una paraplejia completa sin capacidad para mover sus piernas y con dolores intensos.

La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) avaló su deseo de una muerte digna, en 2024 después de que los expertos concluyeron que disponía de “plena capacidad de hecho” y era consciente de su decisión, manifestando “razonablemente su voluntad" apuntando además hacia una “situación clínica no recuperable” que genera en la joven una “dependencia grave”, así como “dolor y padecimiento crónico e imposibilitante”.

El padre de Noelia, sin embargo, se ha opuesto a la decisión de su hija y ha ido interponiendo recursos judiciales y perdiéndolos en todas las instancias hasta llegar a Estrasburgo. La formación ultracatólica de Abogados Cristianos, que representa a la familia de la joven, han reclamado que la joven reciba tratamiento psiquiátrico y apoyo psicológico porque su tesis es que su condición mental no le permite decidir por sí misma sobre su vida.