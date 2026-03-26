El puente se trata de un paso de tierra de pescadores junto a El Bocal que forma parte de la senda costera de Santander

Se ha acotado de forma provisional la zona de la playa de Mataleñas más cercana al acantilado natural

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El Ayuntamiento de Santander ha balizado este pasado miércoles 25 de marzo el pequeño puente natural situado junto a la pasarela que colapsó en El Bocal y causó la muerte de seis jóvenes el 3 de marzo, como medida de seguridad tras la solicitud realizada por un vecino.

Según explica el Consistorio en un comunicado, se trata de un paso de tierra de pescadores con un metro aproximado de anchura junto a esa pasarela que forma parte de la senda costera de Santander.

Garantizar la seguridad de los ciudadanos

El Ayuntamiento ha explicado que trasladará esta incidencia a la Demarcación de Costas, la administración dependiente del Gobierno central que, ha señalado, es responsable de los terrenos donde está ubicado el puente, con el objetivo de que determine las actuaciones necesarias.

Ha informado, además, de que ha acotado de forma provisional la zona de la playa de Mataleñas más cercana al acantilado natural, tras los desprendimientos detectados en el talud y con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Medidas preventivas ante posibles riesgos

Para avisar de los peligros que podrías desencadenar en la zona, se ha colocado también nueva cartelería preventiva en el arenal advirtiendo del riesgo y la necesidad de extremar la precaución.

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El Ayuntamiento ha detallado que esta actuación municipal se ha llevado a cabo tras el oficio recibido de la Demarcación de Costas en el que da cuenta de un nuevo corrimiento de tierras y solicita la colocación de carteles que informen del peligro.

Desplegadas las medidas, el Consistorio ha informado al Ministerio para su aprobación y con el objetivo de conocer si es necesario implementar acciones complementarias.