La Policía Científica realizó un acta el mismo día el fatal accidente que revela el mal estado de la estructura

Los investigadores del accidente ocurrido en la playa de El Bocal, en Santander siguen avanzando con nuevas pistas que ayuden a aclarar qué provocó el colapso de la pasarela y la muerte de seis jóvenes. La Policía Científica realizó un acta que recoge la "alta degradación por óxido" y corrosión en los soportes de sujeción y la tornillería, que estaban "completamente oxidados".

El acta de los investigadores marcó el momento de inicio de la actuación de los funcionarios de la Policía Científica, el pasado día 3 de marzo a las 17:00 horas, poco después de que los seis jóvenes, que no superaban los 22 años murieran al caer probablemente por las malas condiciones de conservación de la pasarela por la que paseaban los chicos. La finalización de. acta tuvo lugar ese mismo día a las 22:30 horas, según ha adelantado El Diario Montañés y a la que ha tenido acceso EFE.

En el documento, el primero oficial tras el fatal accidente, se recoge desde la llamada a la sala del 091 de la Policía Nacional para alertar de que se había derrumbado un puente en las proximidades de la playa de El Bocal, y que había "varios cuerpos flotando en el agua".

La falta de mantenimiento de la pasarela, la hipótesis más clara del accidente en la playa de El Bocal

La pasarela que se derrumbó “unía dos pequeños acantilados” y el accidente continúa bajo investigación. Las causas exactas del suceso aún no han sido confirmadas, pero desde el principio la principal hipótesis ha sido la falta de mantenimiento de la estructura.

El Ayuntamiento de Santander ha defendido que las tareas relacionadas con la revisión, conservación y mantenimiento de la pasarela y el resto de las estructuras de esa senda costera son responsabilidad de “Costas”, pero había señalamientos del mal estado de la pasarela a los que la Policía no atendió y que podría implicar a otras instituciones de la Comunidad.

De hecho, mucho de los vecinos consideran esta zona como "abandonada total". Una infraestructura que, según han confirmado, carece de revisiones y de un mantenimiento que la convierta en una plataforma estable. Las investigaciones tratan de averiguar el por qué de esa dejadez que ha dado como resultado cinco muertes.

En el colapso de la plataforma fallecieron seis jóvenes entre 19 y 22 años: una de ellas de Igollo de Camargo (Cantabria), tres de Bizkaia, otra almeriense y otra de Guadalajara, y otra joven alavesa resultó herida.