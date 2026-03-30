Tras una campaña solidaria para captar fondos, podrá desplazarse a Barcelona para ser evaluado en un ensayo clínico

El menor sufre una distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad degenerativa

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Liam Ramos Garcera, un niño de siete años de Tenerife, va a dar un paso importante en el tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne que padece gracias a la recaudación de fondos que ha conseguido. Tras una campaña solidaria para captar fondos para tratar su enfermedad, podrá desplazarse a Barcelona para ser evaluado en un ensayo clínico en el Hospital Sant Joan de Déu, uno de los centros de referencia en este tipo de patologías.

La recaudación en Gofundme, que logró reunir alrededor de 5.000 euros, permitirá cubrir los gastos del viaje y la estancia durante la valoración médica. La cita ya está fijada para el próximo 1 de abril, según ha confirmado el medio local Diario de Avisos.

La historia de Liam

Liam fue diagnosticado en septiembre de 2025 en el Hospital Universitario de Canarias, tras confirmarse de forma genética la enfermedad en fase ambulante. Se trata de una dolencia de carácter progresivo que afecta a la musculatura, especialmente en sus primeras etapas a las piernas, dificultando la movilidad con el paso del tiempo.

Según recoge el informe médico, Liam presenta una alteración concreta en el gen de la distrofina, lo que impide la correcta producción de esta proteína clave para el funcionamiento muscular.

Así es como en la página de GoFoundMe explican la historia del menor: "Hoy queremos pedir ayuda para Liam, un niño de 7 años lleno de vida, sonrisas y sueños por cumplir. En septiembre de 2025, su vida y la de su familia cambió por completo cuando le diagnosticaron distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad degenerativa que, a día de hoy, no tiene cura.

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Liam vive en Tenerife, pero el próximo 1 de abril necesita viajar de forma urgente a Barcelona, al Hospital Sant Joan de Déu, donde tiene la oportunidad de acceder a un ensayo clínico para su enfermedad. Este tratamiento no es una cura, pero puede darle algo invaluable: más tiempo, más calidad de vida y más momentos para seguir siendo el niño feliz que es.

Para poder hacerlo realidad, su familia necesita reunir que se destinarán a cubrir los gastos del viaje, alojamiento, alimentación y todo lo necesario durante su estancia. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, suma. Y si no puedes colaborar económicamente, compartir esta historia también es una forma enorme de ayudar. Ayúdanos a darle a Liam una oportunidad".