Carlos Plá Valencia, 27 MAR 2026 - 07:30h.

El animal junto personal especializado realiza sesiones adaptadas a los alumnos para mejorar el aprendizaje de los pequeños y su relación con el entorno

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Cada jueves, Libertad, una perra adiestrada para trabajar con niños con diversidad funcional, tanto física como psicológica, acude junto a personal especializado al Colegio Nuestra Señora del Rosario en Torrevieja (Alicante) para ofrecer terapia a alumnos con autismo, parálisis cerebral o síndrome de Down. "En total tenemos 21 alumnos con necesidades especiales, entre los que están en el aula UECO y los que asisten a clases ordinarias", explica Ana María Martínez, directora del centro.

El proyecto, impulsado por la Asociación de Padres y Madres (AMPA) del centro, cuenta con la colaboración de la Fundación Centauro Quirón, una asociación sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo integral de personas con discapacidad, tanto niños como mayores, a través de terapias asistidas con animales. Además, cuenta con la financiación de la empresa Agamed, que hace posible la iniciativa.

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Las terapias comenzaron en enero de 2025, con sesiones de 45 minutos adaptadas a grupos reducidos de alumnos con el objetivo de mejorar el aprendizaje de los pequeños. "Los niños muestran más interés. Se trabaja mucho el ámbito sensorial y facilita que los alumnos con problemas de relación con el entorno aprendan a interactuar y comunicarse", señala la directora.

Ampliar las sesiones

La presencia de Libertad contribuye también a que los participantes desarrollen su lenguaje, la psicomotricidad y la autorregulación emocional. "Hay niños que por su condición se alteran muchísimo, tienen altos niveles de nerviosismo y la presencia de Libertad les relaja muchísimo, otros que tenían miedo a los perros, ahora comienzan a tocarla y establecen un vínculo con ella".

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Esta actividad se complementa con otra terapia con caballos que se realiza una vez al año y que también se realiza junto con la Fundación Centauro Quirón.

Ante los buenos resultados de esta iniciativa, el centro y el AMPA trabajan para que se consolide esta actividad e, incluso, poder extenderla a los diferentes niveles educativos del colegio. Para conseguirlo, necesitan que se mantenga la financiación externa. "Queremos que la terapia continúe, pero dependemos de la obtención de recursos externos, mientras que los tengamos los niños podrán seguir beneficiándose de esta actividad", asegura la directora.