Alberto Rosa 27 MAR 2026 - 15:17h.

La madre cuenta que el tren en el que viajó no contaba con asiento de acompañante de la plaza H, para personas con movilidad reducida

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Zuriñe es la madre de Ibai, un niño con discapacidad que tiene que ir en silla de ruedas debido a una enfermedad rara. Ambos han protagonizado una desagradable situación en un tren de Renfe por culpa las condiciones de un vagón sin asiento para el acompañante de una persona con movilidad reducida (Plaza H del tren).

Ante esto, la madre de Ibai ha denunciado en sus redes sociales la situación con un vídeo en el que se queja del servicio de Renfe. “¿No hay presupuesto para poner un asiento al lado o enfrente, pero girado, para acompañar a la Plaza H?”, se pregunta.

Ibai presenta una discapacidad motivada por ser paciente de una enfermedad rara catalogada como deficiencia de 3-hidroxi isobutiril-coa hidrolasa, que le provoca no procesar la valina, “una de las proteínas básicas para vivir”, explicaba su madre.

Tal y como explica Zuriñe en el vídeo, debe estar vigilando a su hijo por “si vomita, si echa mucha saliva o si se pone tenso”, escenarios en los que ella debe intervenir para tratar de tranquilizarle. Todo ello lo cuenta sentada en el suelo, una escena que ella califica como una “vergüenza”.

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Del mismo modo, la madre recuerda que “poder viajar seguro, acompañado y bien asistido no es un privilegio", sino que se trata de “un derecho” para todas las personas. Pero no siempre se cumple esa legislación, quedando esa normativa completamente vulnerada ante el lamento de quienes la sufren.

La madre critica la respuesta que tuvo el personal del tren ante su asombro. “Vaya, justo ese tren no tiene, has tenido mala suerte porque otros si que tienen asientos para acompañar a la plaza H”, cuenta que le trasladaron.