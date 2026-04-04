El menor falleció durante un viaje de Erasmus cuando sus profesores se fueron a cenar mientras él se encontraba enfermo

La Audiencia Nacional ha citado a declarar a los dos profesores involucrados por un presunto delito de homicidio por imprudencia profesional

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La Audiencia Nacional juzgará a los profesores de Mario Conesa, el menor de Zaragoza fallecido durante un viaje dentro de las actividades de naturaleza formativa adscritas al programa Erasmus de la Unión Europea el pasado 2024.

Según recoge el medio local Hoy Aragón, los hechos ocurrieron cuando el menor viajó junto a cinco compañeros procedentes del Instituto de Educación Secundaria ITACA de Zaragoza a Bélgica, a la localidad de Hasselt. Allí, se encontraban bajo supervisión de dos profesores.

El menor se precipitó por el hueco de las escaleras de emergencia

Durante el viaje, el menor comenzó a sentirse mal, y se lo comentó tanto a sus acompañantes como a sus profesores. Pese a que sus síntomas no desaparecían, con un intenso dolor de garganta, oídos y fiebre, el joven se quedó solo en el hotel, guardando reposo en la cama, mientras que los dos profesores y el resto de alumnos se iban a cenar a un restaurante del centro de la ciudad.

Según describe el atestado policial, el joven, que se había quedado solo, falleció esa misma noche al precipitarse por el hueco de las escaleras de emergencia, algo que quedó grabado a través de las cámaras de seguridad del hotel.

Desde el momento de su muerte, los padres del menor siempre denunciaron la situación y la falta de supervisión bajo la que se quedó Mario, abriendo una batalla legal contra los profesores en febrero de 2025.

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Ahora, la Audiencia Nacional ha citado a declarar ante el juez a los dos profesores involucrados por un presunto delito de homicidio por imprudencia profesional al haberse admitido a trámite la querella de los padres del menor.