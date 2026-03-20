Las autoridades esperan al resultado de la autopsia: la hipótesis inicial se centra en un accidente, pero varias circunstancias continúan siendo inquietantes

La familia de Jimmy Gracey, rota tras hallarse su cuerpo sin vida en el mar: "Estamos muy agradecidos por la amabilidad y la preocupación que se ha mostrado"

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BarcelonaLas autoridades continúan investigando la muerte de Jimmy Gracey, el joven estadounidense de 20 años que desapareció en la madrugada del martes 17 de marzo tras salir de una discoteca de la zona del puerto olímpico de Barcelona y cuyo cuerpo sin vida fue localizado ayer, 19 de marzo, sumergido en el mar en la playa del Somorrostro.

Los Mossos d’Esquadra trabajan con la hipótesis inicial de que Jimmy, estudiante de tercer año en la Universidad de Alabama y natural de Elmhurst, en Illinois, EEUU, haya podido sufrir un aciago accidente, descartándose por el momento una muerte criminal. No obstante, las autoridades están a la espera de la autopsia del cadáver, clave para acercarse a la resolución de un caso que no está exento de incógnitas: ¿Se cayó Jimmy Gracey desde el espigón? ¿Estaba solo o fue acompañado? ¿Qué pasó con su teléfono móvil, hallado en posesión de un delincuente multirreincidente?

La muerte de Jimm Gracey y la hipótesis del accidente

El joven estadounidense se encontraba “visitando a unos amigos durante las vacaciones de primavera” en Estados Unidos, según ha explicado la familia, que desde el primer momento no había dejado de difundir su desaparición pidiendo ayuda y solicitando colaboración ciudadana ante cualquier posible pista sobre su paradero.

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Siguiendo desde Estados Unidos las últimas novedades de su búsqueda con extrema preocupación, compartieron que la última vez que le vieron con vida fue “alrededor de las 3:00” de la madrugada “en la discoteca Shoko”, ubicada en el paseo marítimo de la zona del puerto olímpico, a pocos metros de la playa.

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Desde el primer momento, sus allegados insistían en lo “completamente fuera de lo habitual” que el joven no se hubiese comunicado “con sus familiares y amigos”, algo que alertó a todo su entorno y que hizo que se movilizasen desde las redes sociales, mientras su padre se desplazó hasta Barcelona para colaborar en su búsqueda, llegando ayer.

Fue un amigo el que dio el primer aviso a las autoridades interponiendo una denuncia por su desaparición ante los Mossos d’Esquadra y, desde entonces, comenzó un operativo de búsqueda que les llevó a acometer un despliegue por tierra, mar y aire.

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Ese trabajo dio sus frutos ayer, cuando encontraron primero la documentación del joven estudiante en el mar; un mal presagio que hizo que un equipo de buzos, pese al mal estado del mar, realizase múltiples inmersiones ante la posibilidad de encontrar también allí al estadounidense. Y no se equivocaron: a unos cuatro metros de profundidad, sumergido, encontraron su cadáver.

Cómo llegó hasta allí es una cuestión que se trata de esclarecer. La primera línea de investigación se centra en la posibilidad de que sufriese un accidente tras pasar la noche en la discoteca y cayese al mar. Por ello, analizan si pudo caer al agua desde el espigón cercano y si falleció o no debido a un ahogamiento.

¿Estaba acompañado Jimmy Gracey en el momento en que supuestamente cayó al mar en Barcelona?

Para esclarecer las causas de la muerte, las autoridades analizan las cámaras cercanas. Tanto las imágenes del centro de ocio nocturno como la de los locales cercanos; cualquier pista que pueda esclarecer esos instantes en que Jimmy salió de la discoteca y si lo hizo solo o acompañado, como han sugerido medios estadounidenses.

Esa incógnita también puede ser clave para el caso para reconstruir los hechos y determinar si hubo una implicación de alguna otra persona en lo sucedido.

¿Por qué el móvil del estudiante estaba en manos de un delincuente reincidente?

Por otro lado, otro lado, otra cuestión a la que se presta especial atención y que no pasa desapercibida para la investigación es el hecho de que el teléfono móvil del norteamericano estuviese en posesión de un delincuente reincidente que, en múltiples ocasiones, frecuenta la zona.

Al parecer, según señala El País, este último habría asegurado que se encontró el móvil en la playa, pero que se trate del dispositivo de la víctima no hace sino disparar las sospechas sobre lo ocurrido en ese momento que transcurre desde que Jimmy sale de la discoteca Shoko hasta el momento en que acaba en el agua de la playa de Somorrostro, perdiendo su vida.