ATLAS 06 ABR 2026 - 13:51h.

La Fundación Madrina calcula que, en España, hay 2 millones de niños en situación de pobreza extrema

La vivienda es el principal problema de las familias para llegar a final de mes

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MadridLa pobreza infantil es una realidad en nuestra sociedad. España lidera la lista de países de la Unión Europea con mayor tasa de menores en situación de máxima vulnerabilidad. Para ayudar a solventar esta lacra, la Fundación Madrina provee de alimentos y productos de primera necesidad, como leche o pañales, a más de 700 familias al mes.

La vivienda, el nudo del problema

“Muchas familias tienen que decidir entre dar de comer a sus hijos o pagar el alquiler”, asegura Conrado Giménez, presidente de la Fundación Madrina. Gracias a su ONG, quienes acuden pueden llegar a ahorrar hasta 400 euros al mes. Un dinero que va a parar a la vivienda, que prácticamente se lo come todo.

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Las familias que acuden a recibir estas ayudas pueden llegar a gastar hasta 600 euros en una sola habitación dentro de un piso compartido. Es el caso de Naomi, que viene de Perú. Vive con su hijo Neitan, de dos meses, en esta situación. No pudo pagar el último recibo del alquiler y confiesa haber tenido que tomar medidas drásticas para poder sacar a su hijo adelante.

“Le lleno un poco más de agua el biberón para que la leche alcance, porque a veces no alcanza la leche del bebé”, nos cuenta. “Igual en comida yo no como mucho o trato de comer lo menos posible”, añade.

El estigma social y la falta de apoyo familiar

Por estas colas del hambre pasan hasta 100 nacionalidades diferentes. La Fundación Madrina calcula que el 30% de las familias son españolas. Sin embargo, hablar con ellas no es sencillo. El miedo a la estigmatización, a que alguien les reconozca, hace que guarden el secreto a sus familiares y amigos. No es el caso de Gonzalo, canario, que asegura no avergonzarse porque lo prioritario es su hijo, de tan solo unos meses.

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A diferencia de él, muchas personas no tienen arraigo en nuestro país. Están completamente solas. Sin embargo, la organización les provee de todo lo necesario. Porque no solo ayudan repartiendo alimentos, también favorecen su integración en la sociedad y les brindan apoyo para encontrar una profesión que les permita salir adelante y vivir dignamente.