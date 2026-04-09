Caos en Ordizia: 1.500 ovejas rodean a vecinos en terrazas y obligan a proteger a un bebé en pleno centro

La celebración tradicional se desborda en Ordizia cuando cientos de ovejas invaden el centro histórico

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El casco viejo de Ordizia vivió una escena tan insólita como tensa cuando un rebaño de cerca de 1.500 ovejas irrumpió en sus calles durante la celebración del tradicional Día del Pastor. Lo que debía ser una jornada festiva y de homenaje al mundo rural terminó generando momentos de nerviosismo entre vecinos y clientes de los bares de la zona.

Los animales, divididos en tres rebaños, atravesaron el centro histórico y acabaron rodeando varias terrazas, sorprendiendo a quienes disfrutaban del día en el exterior. En uno de los bares, los clientes quedaron prácticamente atrapados en sus mesas mientras las ovejas se agolpaban a su alrededor, impidiéndoles moverse con normalidad.

Momentos de tensión en pleno centro

La situación generó escenas de cierta angustia, especialmente entre familias con niños. Algunos pequeños rompieron a llorar ante la cercanía y la cantidad de animales, visiblemente alterados por el entorno urbano y el ruido. En uno de los momentos más delicados, varias personas intentaron proteger a un bebé que se encontraba en su carrito, tratando de apartarlo del paso del rebaño.

El propietario de uno de los establecimientos afectados, Adrián Ionut, relató cómo vivió el incidente: “Aquí tengo tres mesitas y pues ésta la tiraron, se rompió y luego rodearon a la gente que estaba en las otras dos mesas. Yo lo pasé mal, la gente que estaba dentro del círculo de las ovejas también”.

Según explicó, la situación se volvió especialmente complicada por la presencia de niños: “Los niños llorando obviamente, estaban estresados”, añadió, describiendo el ambiente de nerviosismo que se generó en cuestión de minutos.