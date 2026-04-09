Mabel Cupet Sevilla, 09 ABR 2026 - 15:48h.

La pequeña nació con apenas 24 semanas de gestación, convirtiéndose en el bebé más pequeño en sobrevivir en este hospital granadino

Tras 90 días ingresada, Hada se va hoy, al fin, a casa con 2,140 kilos de peso

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Hada y sus padres han abandonado hoy el hospital San Cecilio de Granada entre un pasillo de globos y aplausos de los sanitarios que la han cuidado. Toda una fiesta para una bebé que ha permanecido 90 días hospitalizada.

Su llegada al mundo fue más accidentada de lo que soñaron sus padres primerizos, Verónica y Manuel. Un parto prematuro y muy complicado que no olvidarán. La pequeña nació con apenas 24 semanas de gestación y 440 gramos de peso, convirtiéndose en el bebé más pequeño en sobrevivir en este hospital granadino.

Un embarazo que se complicó

Nada hizo pensar a Verónica durante los primeros meses de embarazos que todo se iba a complicar, hasta el momento, todo había ido bien. A las 24 semanas, Verónica sufrió preeclampsia, lo que ponía en riesgo su vida y la de su hija, obligando a los médicos a realizar una cesárea de urgencia. Al nacer, Hada tenía dos vueltas de cordón umbilical, y una semana después sufrió una parada cardíaca que pudo haber sido fatal.

A pesar de las complicaciones, el personal de la Unidad Neonatal del hospital logró estabilizar a la pequeña, que ha pasado tres meses bajo cuidados intensivos. Durante este tiempo, los padres han vivido un proceso intenso, especialmente Verónica, que ha permanecido junto a su hija todos estos días desde las nueve de la mañana que llegaba hasta las diez de la noche, así días tras días. “Ha sido una auténtica pesadilla, ver cómo tu niña se puede morir en un instante” cuenta la madre.

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Un cambio de nombre inesperado

La pequeña tenía el 20 de abril como fecha prevista de parto. Se iba a llamar Rocío, pero, con todas estas circunstancias, su madre sabía que tenía que ponerle otro nombre “Ella es pura magia” dice Verónica. Hada ha sido apodada “pequeña hada” por su madre, quien eligió su nombre inspirado en la magia de superar lo imposible. Han compartido con el equipo médico un vínculo especial.

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Los padres agradecen la dedicación de todo el personal de la UCI Neonatal a los que define como “los ángeles de la guarda de hada”. Aseguran que aquí han encontrado una familia. Se llevan no a un equipo médico, sino que se llevan “a la familia nueva que tiene Hada”, desde las enfermeras hasta los médicos que siguieron cada paso de su evolución, describen su cuidado como “una verdadera familia”.

La fé un refugio para la madre

Verónica nos cuenta que han vivido momentos muy difíciles y su refugio en la fe le ha servido para encontrar el consuelo. “Han ido muchos días de rezar a la Virgen del Rocío” a quien le han puesto muchas velas con la esperanza de que todo saliera bien. Allí en la ermita del Rocío, en Almonte, han celebrado hasta una misa por la pequeña. “Están deseando poder llevar a la niña ante la virgen”.

Hada se va hoy, al fin, a casa con 2,140 kilos de peso, pero muchos kilos de amor. Hoy todo en ella es especial hasta la ropa que lleva puesta, tejida por una de las celadoras del hospital. Hada y su familia dejan atrás semanas de incertidumbre y sustos médicos.