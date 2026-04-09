Celia Molina 09 ABR 2026 - 10:28h.

El militar jerezano Alejandro Román ha comunicado su propia muerte en un mensaje de Instagram: "Me voy en paz"

En noviembre de 2025 y, tras un año y medio libre de cáncer, los médicos le detectaron nuevos tumores en el sigma y el hígado

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En noviembre de 2025, el jerezano Alejandro Román recibió la peor noticia de su vida: tras un año y medio libre de cáncer, los médicos le encontraron nuevos tumores metastásicos en el sigma y en el hígado. Tuvo entonces que someterse a nuevos tratamientos de quimioterapia y recaudó dinero para complementar los ciclos con hipertermia oncológica, es decir, la aplicación de calor profundo en las zonas afectadas para potenciar la eficacia de la quimio.

A pesar de todos sus intentos y de haber comunicado en las redes que no se iba a "rendir nunca", hace ocho semanas, le informaron de que los tumores habían crecido y que los tratamientos no le "habían servido". "Es un cáncer incurable y no se puede operar", dijo en su cuenta de Instagram, añadiendo que la única opción que le dieron los médicos fue darle un ciclo más de quimioterapia para "alargarle un poco la vida".

Desde entonces, Alejandro quiso pensar que los profesionales sanitarios "también puede equivocarse", ya que conocía varios casos de personas en fase terminal que, milagrosamente, habían sanado. Él quería que así fuera con todas sus fuerzas, no sólo por continuar vivo, sino por no hacer sufrir a su mujer y a sus dos hijos pequeños, a los que había mostrado en su GoFundMe.

"Por fin me he reencontrado con mi madre"

Sin embargo, en su siguiente publicación, ha sido él mismo quien ha anunciado su propia muerte, asegurando que ya le toca "descansar en paz" y que se ha marchado de este mundo "rodeado de amor y cariño":

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"Hoy me despido de todos vosotros, aunque en realidad nunca me iré del todo. Después de una larga lucha contra el cáncer, ha llegado el momento de descansar. He peleado con todas mis fuerzas y me voy en paz, rodeado del amor que siempre me habéis dado. Gracias por no haberme olvidado nunca, por cada gesto, cada palabra y cada momento compartido", comienza el texto al que acompañaba una de sus mejores fotos, tomadas antes de sufrir tan cruel enfermedad.

"Me siento orgulloso de la vida que he tenido, de mi familia, de mis amigos y de mis compañeros de trabajo. Habéis sido parte esencial de lo que soy y me llevo conmigo cada recuerdo. Aunque os duela mi ausencia, quiero que sepáis que estoy bien. Y que hoy, por fin, me he reencontrado con mi madre. Ese abrazo que tanto esperé ya es una realidad y me llena de calma. Cuidaos mucho, seguid adelante y no dejéis de vivir con la misma intensidad con la que yo lo intenté. Sonreíd cuando penséis en mí. Gracias por tanto amor. Siempre vuestro, Alejandro", concluye su carta de despedida.

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Aunque no tuviera muchos seguidores en las redes sociales, su publicación ha generado numerosos comentarios de afecto, tanto hacia a él como hacia la familia que ha dejado tras su muerte. Algunos de sus compañeros militares le han asegurado que "el fusil 564 siempre llevó su nombre" y sus amigos le han prometido que siempre le recordarán "con su mejor sonrisa".