Durante el proceso de reanimación, uno de los agentes mantuvo contacto telefónico directo con los servicios de emergencias para informar sobre la evolución de la menor

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Dos agentes de la Guardia Civil fuera de servicio han salvado la vida a una niña de 16 meses que se encontraba en parada cardiorrespiratoria en el municipio de Alhama de Murcia (Murcia), según ha informado la Benemérita.

La intervención tuvo lugar este martes, 14 de abril, cuando los efectivos se desplazaban en su vehículo particular hacia el cuartel de Totana para iniciar su turno de tarde y observaron a una familia en estado de gran nerviosismo en la zona de la rambla de Don Diego. Al aproximarse al lugar, los agentes comprobaron que la menor no respiraba y presentaba signos de cianosis, mientras sus familiares intentaban reanimarla sin éxito.

Los guardias civiles iniciaron de inmediato las maniobras de primeros auxilios, aplicando la maniobra de Heimlich adaptada para lactantes mediante golpes interescapulares y compresiones torácicas alternas para revertir el cuadro clínico.

Los agentes se han desplazado al domicilio familiar para interesarse por su estado

Durante el proceso de reanimación, uno de los agentes mantuvo contacto telefónico directo con los servicios de emergencias para informar en tiempo real sobre la evolución de la menor. Gracias a estas maniobras, la niña comenzó a ventilar de forma autónoma antes de la llegada de la ambulancia. Posteriormente, fue trasladada al centro de salud de Alhama de Murcia para una valoración médica completa.

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Tras recibir el alta médica, los agentes, ya en el ejercicio de sus funciones oficiales durante el turno de tarde, se desplazaron al domicilio familiar para interesarse por el estado de la menor, ya fuera de peligro.