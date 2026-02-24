Dos guardias civiles salvan la vida a un ciclista que sufrió un infarto en Melilla

La víctima reaccionó con una bocanada de aire a las primeras maniobras de los agentes y pudo recuperar así sus constantes vitales

Evacuado grave un senderista vasco de 72 años tras ser mordido por una víbora en Arredondo, Cantabria

Compartir







Dos guardias civiles de Melilla han logrado estabilizar y salvar la vida de un ciclista de 58 años que entró en parada cardiorrespiratoria mientras hacía deporte en el paseo marítimo de Horcas Coloradas.

Según ha informado el instituto armado en una nota, los hechos ocurrieron en la mañana del pasado sábado, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana, al transitar por la zona, vio a un varón tendido en el suelo, inconsciente e inmóvil junto a su bicicleta. Ante la ausencia de respuesta a estímulos de los agentes y la extrema gravedad de la situación, los guardias civiles iniciaron de inmediato el protocolo de reanimación cardiopulmonar (RCP).

La víctima reaccionó con una bocanada de aire a las primeras maniobras de los agentes y pudo recuperar así sus constantes vitales hasta la llegada de los servicios sanitarios de urgencias, que consiguieron estabilizar al ciclista y trasladarlo al Hospital Universitario.

"Nos sirven para recordar que detrás de cada uniforme hay personas comprometidas"

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha agradecido la “rápida intervención” de los guardias civiles hasta la llegada de la ambulancia y ha aplaudido su “profesionalidad y humanidad” ante actuaciones como esta.

PUEDE INTERESARTE Así ha sido el rescate en helicóptero de un senderista de 77 años en Santiago del Teide: presentaba serios problemas de salud

“Nos sirven para recordar que detrás de cada uniforme hay personas comprometidas, preparadas y dispuestas a actuar en segundos cuando más se necesita. Hoy, probablemente, esa rapidez ha marcado la diferencia”, ha subrayado, dejando claro que Melilla “puede sentirse orgullosa”.