La vecina que salvó la vida de la otra mujer fue aplaudida por la decena de testigos que la aplaudieron llamándola 'la puta ama'

El origen del fuego podría estar en el brasero de la vivienda que incendió la terraza sin dejarle más salida que escapar por la ventana

Un incendio ha provocado este lunes una situación de muchísima tensión, en San José de la Rinconada, Sevilla cuando una mujer trataba de escapar de las llamas a través de una ventana de su piso. Otros vecinos, desde sus casas fueron testigos de la peligrosa escena que uno de ellos grabó y que deja constancia de cómo fue salvada por otra vecina, que no dudó en agarrar su pierna y...evitar la tragedia.

El origen del fuego podría estar en el brasero de la vivienda de la mujer que incendió la terraza y parte de la vivienda sin dejarle más salida que escapar por la ventana. La chica intentó mantener el equilibrio, mientras pedía ayuda a gritos, pero el fuego está consumiendo el interior y la humareda era cada vez es mayor, como se aprecia en las imágenes .

El aplauso de los vecinos: "La puta ama"

En el momento más crítico, la vecina del piso de abajo, sin pensarlo le agarró por los tobillo al mismo tiempo que abría su ventana facilitando a la otra que tuviera un punto de apoyo; Fue una solución para la otra, que ya apenas podía sostenerse y que evitó la caída. La joven, que estaba a punto de precipitarse, pudo sostenerse 'in extremis'.

Una intervención heroica y decisiva que ha quedado grabada y que han reconocido con aplausos sus vecinos en San José de la Rinconada: 'Es la puta ama!, que le den todas las medallas posibles'.

Hasta el barrio sevillano se desplazaron efectivos de Bomberos, los servicios sanitarios de Emergencias, Guardia Civil y Policía Local para atender el suceso, pero la ayuda de su vecina más próxima llegó -por suerte- antes.