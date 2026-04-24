Claudia Barraso 24 ABR 2026 - 19:26h.

La Policía Nacional ha compartido imágenes del nivel más profundo del narcotúnel descubierto en Ceuta

Accedemos al interior del narcotúnel de Ceuta: 19 metros de largo hacia abajo y kilómetros de galerías para transportar la droga

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La Policía Nacional ha difundido un vídeo donde muestra por primera vez cómo es el interior del narco-túnel en la frontera de Ceuta. Tras tres semanas de intenso trabajo drenando gran parte de la galería para poder inspeccionar mejor esta estructura que había quedado completamente inundada por las fuertes lluvias de este invierno.

La operación dejó 27 detención y los agentes incautaron 17 toneladas de droga que hacían llegar a la Península a través de estos túneles. La investigación ha revelado que no era un simple pasadizo, sino un sistema articulado en tres estratos diferenciados para garantizar la seguridad y el flujo constante de la mercancía. El primer nivel de acceso estaba oculto “detrás de un refrigerador insonorizado de grandes dimensiones en el que había un pozo de descenso”.

El segundo nivel era una cámara intermedia conocida como la “narcodespensa” donde los agentes encontraron toda la droga que fue incautada que los traficantes “apilaban en palés antes de su extracción al exterior”. El tercer nivel era el más profundo, era una galería que conectaba directamente con Marruecos, donde iniciaba un “laberinto propio de una mina”. Esta parte es a la que han accedido los agentes y han compartido las imágenes a través de redes sociales.

Así es el sistema de túneles y sus distintos niveles

Los agentes han explicado que para trasladar las cargas tenían un sistema de “raíles, vagones, poleas y grúas para mover los palés de hachís”, y con el que además “permitían trasladar los fardos sin contacto visual director entre los participantes en el alijo”. De esta manera conseguían trasladar las mercancías sin que pudiesen ser vistos por las autoridades.

Sin embargo, toda esta sofisticada estructura requería de un mantenimiento constante, pero para ello tenían “sistemas de bombeo e insonorización que mantenía operativa la infraestructura sin levantar sospechas”. Los narcotraficantes contaban con “dos potentes bombas de achique” que funcionaban todo el rato.