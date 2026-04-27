El linchamiento público era tan grande que tuvo que pasar 17 meses en la cárcel pese a que no había pruebas concluyentes

Dolores Vázquez cree que merece una indemnización por "el calvario" que pasó por el caso Wanninkof: "Es el Gobierno quien tiene que decidir"

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"Yo no he matado a Rocío". Dolores Vázquez fue injustamente encarcelada por un crimen que no cometió y del que todavía no ha recibido una indemnización. Se le condenó incluso mucho antes de la sentencia por el asesinato de Rocío Wanninkhof, una joven de 19 años que desapareció el 9 de octubre de 1999 cerca de Mijas.

Tenía coartada y no había pruebas contra ella pero, aún así, dos años después la condenaron tras una investigación llena de errores y de un linchamiento mediático. "A mí ya no se me puede hacer más daño de lo que se me ha hecho", llegó a decir.

Sin pruebas contra ella y con una coartada: la injusta investigación que incriminó a Dolores

Rocío era la hija de su expareja Alicia Hornos. La joven, de 19 años, desapareció en Málaga hace 25 años. Ella quedó con su novio para ir a la feria de Fuengirola pero nunca llegó a su destino. Casi un mes después, apareció su cuerpo desnudo, envuelto en bolsas de plástico y con nueve puñaladas.

El caso causó un gran shock en el país y se volvió mediático en cuestión de días. Dolores Vázquez fue detenida por las autoridades. Ella se declaró inocente y tenía una coartada, pero todos ya la habían sentenciado incluso antes de tener un juicio. Así, intentaron agredirla en alguna ocasión. El linchamiento público era tan grande que tuvo que pasar 17 meses en la cárcel pese a que no había pruebas concluyentes en su contra.

Se tuvo que ir a vivir fuera de España

Cuatro años después, se demostró su inocencia al morir otra joven a manos del verdadero asesino: Toni Alexander King. Aún así, el estigma era tan grande que pese a ser inocente, se fue a vivir fuera de España y nadie le pidió perdón. Los prejuicios por ser lesbiana estuvieron latentes durante el juicio. Hasta ahora, no ha recibido ninguna indemnización por los más de 500 días que pasó en prisión.

Hoy, Dolores ha estado en Madrid para recibir de la mano del Ministerio de Igualdad la Medalla de Promoción de los Valores de Igualdad.