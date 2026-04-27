Sylvester Zottola era un miembro de la mafia neoyorquina que fue tiroteado a bocajarro tras sufrir en tan solo un año seis intentos de asesinato

Puedes ver el capítulo completo y en abierto sobre el asesinato de Sylvester Zottola en Mediaset Infinity

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Nueva YorkLa serie documental ‘NY Killers’, que puede verse en abierto en Mediaset Infinity, regresa una semana más de la mano de Mamen Sala. En este nuevo episodio la criminóloga y corresponsal de Mediaset España en Nueva York repasa y recopila el asesinato de Sylvester Zottola, más conocido como Sally: un miembro de la mafia neoyorquina de 71 años que en tan solo un año sufrió seis ataques en los que intentaron acabar con su vida.

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Finalmente, Sally Zottola fue tiroteado a bocajarro en el parking de una cafetería durante la tarde del 4 de octubre de 2018 en el barrio neoyorquino de Locust Point. En cuestión de segundos, un encapuchado se acercó al coche de Sally Zottola y abrió fuego a quemarropa contra este hombre que mantenía vínculos con la mafia neoyorquina.

Los intentos de asesinato a Sally Zottola

El asesinato de Sally Zottola finalizó con los 12 meses de horror que vivieron tanto él como su familia. Un año entero en el que este hombre recibió palizas, amenazas, cuchilladas y hasta persecuciones en coche. Durante todo este año, Zottola había sobrevivido a sus 71 años a los seis intentos de homicidio.

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Todo comenzó en septiembre de 2017, cuando un desconocido se le acercó en plena calle con la excusa de pedir trabajo, pero lo que realmente buscaba era matarlo. Le propinó una brutal paliza y huyó al creer que lo había dejado sin vida. Poco después, en diciembre de ese mismo año, Sally Zottola volvió a ser atacado cuando regresaba a su casa. En aquella ocasión, varios hombres enmascarados lo golpearon y apuñalaron en el portal de su casa, llevándose además dinero en efectivo. A pesar de la gravedad de las heridas, logró sobrevivir y pidió a gritos ayuda a uno de sus vecinos.

¿Quién intentaba asesinar a Sally Zottola?

Tras estos intentos de asesinato, la Policía puso en marcha una investigación en la que, en un primer momento, se barajó la hipótesis de un ajuste de cuentas relacionado con sus vínculos en el mundo de la mafia neoyorquina. Según avanzaban las pesquisas, algo no terminaba de encajar para los investigadores. Los agresores parecían tener información muy precisa sobre sus movimientos y, en algunos casos, incluso acceso a su entorno más cercano.

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En plena investigación y según pasaban los meses, la tensión entre el círculo de Zottola fue creciendo y los intentos de asesinato fueron siendo cada vez más brutales. En junio de 2018, el propio Zottola entró en un estado de alerta constante y decidió hacerse con una pistola para proteger su vida.

Con el paso del tiempo, los ataques armados no solo afectaban a Sally Zottola. Poco a poco, estas agresiones comenzaron a salpicar también a su círculo más cercano. Su hijo mayor, Salvatore, también fue víctima de un ataque cuando recibió varios disparos frente a su vivienda. Gravemente herido, logró sobrevivir a este intento de asesinato. Para la Policía, este ataque confirmaba que alguien estaba dispuesto a eliminar a varios miembros de la familia Zottola.

El GPS instalado en el coche de Sally, clave para que los sicarios

El día en el que Sally Zottola fue asesinado, la víctima optó por una rutina aparentemente segura: no bajarse del coche y comprar desde la ventanilla en una cafetería de la zona. Sin embargo, esta vez su agresor le estaba esperando. El crimen quedó registrado por cámaras de seguridad, lo que permitió a la Policía analizar cada detalle.

El caso dio un giro clave pocos días después cuando los agentes descubrieron un dispositivo GPS colocado en el coche de la víctima. El rastreador permitió reconstruir movimientos y localizar el punto donde había sido manipulado. En esa zona, una cámara captó a dos hombres instalándolo. Ese error resultó clave para poder identificar a los sicarios que estaban detrás de Sally Zottola.

Las conversaciones entre los sicarios detenidos por los intentos de asesinato a Sally Zottola

Entre los detenidos se encontraba Ron Cabey, miembro de la banda callejera Bloods con un largo historial delictivo. Durante los interrogatorios, la Policía le ofreció la posibilidad de reducir su condena a cambio de colaborar. Finalmente, Ron Cabey accedió a hablar y su testimonio destapó una verdad difícil de asumir para la familia Zottola.

Según reveló Ron Cabey, detrás del asesinato de Sally Zottola no había un enemigo externo ni una rivalidad mafiosa. El responsable era alguien del entorno más íntimo de la víctima: su propio hijo menor, Anthony Zottola.

¿Quién ordenó el asesinato de Sally Zottola?

Según la investigación, Anthony había facilitado información clave sobre los movimientos de su padre y había contratado a varios sicarios para ejecutar el crimen. Incluso, se determinó que se había ofrecido una importante suma de dinero por acabar con la vida de Sally. Las pruebas incluían conversaciones telefónicas y seguimientos que confirmaban la planificación del asesinato.

La detención de Anthony se produjo en junio de 2019, ocho meses después del crimen. Fue detenido en su vivienda, acusado de ordenar y contratar a estos sicarios para que asesinasen a su propio padre.

Por su parte, Anthony Zottola mantuvo su inocencia en todo momento, sin admitir su implicación en los hechos. El juicio se prolongó durante meses y estuvo marcado por la complejidad de las pruebas y la gravedad de la acusación. Para los investigadores, el móvil parecía claro: una ambición desmedida. Sally Zottola contaba con un patrimonio millonario y era considerado el pilar económico de la familia.

En agosto de 2022, los sicarios contratados para asesinar a Sally Zottola fueron condenados a 37 años de prisión, aunque consiguieron evitar la cadena perpetua. Finalmente, en 2023, Anthony Zottola fue declarado culpable y él sí que fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.