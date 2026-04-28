“Da gusto ver a un pequeño con tanta ilusión, con tantas ganas de hacerlo todo y de disfrutar cada momento", expresan los bomberos de Gijón en las redes

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Los bomberos de Gijón han recibido recientemente la más especial de las visitas: Mael, el pequeño de 3 años al que tuvieron que amputar las manos y las piernas en junio del año pasado debido a una infección por meningococo tipo B, –la más virulenta–, ha estado en sus instalaciones compartiendo con todos ellos un momento único y singular.

“Hoy hemos tenido la visita de un auténtico superhéroe en el parque de bomberos”, anunciaban éstos a través de las redes sociales, donde han compartido el momento destacando la energía y la fuerza que les contagió el pequeño gijonés desde el principio: “Da gusto ver a un pequeño con tanta ilusión, con tantas ganas de hacerlo todo y de disfrutar cada momento", expresaban en la publicación.

Los bomberos de Gijón y la visita de Mael

El pequeño, que no ha dejado de superar obstáculos desde que contrajese esa infección que le llevó a sufrir una tetramputación, siendo intervenido en el Hospital La Paz de Madrid en una operación en la que participaron simultáneamente una veintena de médicos, impregnó a los bomberos de esa fuerza genuina que también infunde a través de su sonrisa.

“Esta es una de las visitas que te dejan pensando y te recuerdan lo realmente importante: la actitud, las ganas y la forma de mirar la vida”, han expresado los bomberos, que mostraron a Mael y sus familiares cómo son sus instalaciones y cómo es su día a día en su también heroica labor al servicio de la ciudadanía contra los incendios y las emergencias en las que intervienen.

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La asociación de Mael, ‘Amima2’

La visita especial del pequeño a los bomberos de Gijón se produce además apenas unas semanas después de que el pasado 12 de abril los padres del niño presentasen públicamente ‘Amima2’, la 'Asociación de Amigos de Mael2', creada sin ánimo de lucro y presentada en coincidencia con el Día Internacional de las Personas con Extremidades Diferentes para visibilizar situaciones como las de Mael y canalizar en ella las ayudas para casos de complejidad como la suya.

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“La creamos lo primero, por ayudar a Mael claro. Pero también pensamos en más familias. Para que sea la forma de dar voz y visibilidad a muchas situaciones que vamos conociendo. También ha sido la forma que se nos ha ocurrido de encauzar todas las colaboraciones, económicas y de otros tipos, que nos están llegando”, explicó el padre de Mael en declaraciones recogidas por La Nueva España.

“Somos muy pudorosos con el tema del dinero porque a día de hoy todo lo que necesita Mael se lo podemos dar nosotros, su familia. Y me da reparo que nos lleguen donaciones cuando no estamos pidiendo nada. Pero también sabemos que quizá el día de mañana mi sueldo de maestro y el de mi mujer de enfermera no pueda cubrir los cambios de prótesis o las mejoras que pueda requerir Mael. Así que nos pareció bien recurrir a esta fórmula de la Asociación, para que no sean entregas personalista sino que va a una asociación y se podrán encauzar mejor”, expresó su progenitor, explicando cómo surgió ‘Amima2’.

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Ahora, con ella esperan que su acción pueda extenderse para visibilizar, concienciar y ayudar al mismo tiempo a personas en situaciones similares.