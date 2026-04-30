El running invade las calles y se convierten en una forma de conocer gente: "La gente liga corriendo"

Elena Moral 30 ABR 2026 - 17:00h.

El running, que lleva años de moda, se ha convertido en una forma de conocer gente fuera del mundo digital.

20 controles antidopaje y unas zapatillas de 500 euros: así logró Sabastian Sawe bajar de las dos horas en maratón

Compartir







El running, que lleva años de moda, se ha convertido en una forma de conocer gente fuera del mundo digital. Hay clubs para compartir entrenamiento o carreras en lugares insólitos. Es tal la cantidad de runners que, a veces, hay zonas intransitables.

Informativos Telecinco lo comprueba en primera persona. Todo es ponerse las zapatillas, calentar y salir a trotar por la que podría ser la M30 de los corredores. La propia gente reconoce que ya son "demasiados". Con entradas donde haría falta un semáforo o leyes no escritas que todos aquí, entienden. "Tiene que saber cómo daptarte al ritmo, porque sino y siempre por la derecha y adelantar por la izquierda".

Las calles son las nuevas pistas de atletismo y los corredores cartografían el terreno a sus anchas. Es la consecuencia de la fiebre runner que conquista nuestras ciudades. Iban García, creador de contenido digital, reconoce que "vemos que hay run clubs para conocer gente incluso para ligar, que la gente liga mucho corriendo.".

Clubs que nacen con la necesidad de compartir una pasión. Como Sofía, "poco a poco, yo quería conocer gente joven en Madrid que quiera correr y hacer amigos. Y cuyas ganas son contagiosas, "también superar unos límites que parecían imposibles, que es lo que me llevo más allá del running".

Los vemos en las redes sociales. Muchos se apuntan porque "todo el mundo esta corriendo y además es asequible para todo el mundo". Pero no está de más pensar con la cabeza. Como señala Cristina Contreras, cardióloga del Hospital la Paz, "como en todo formarse y hacer las cosas de forma progresiva evita riesgos y complicaciones".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Muchos tentados por superarse, por medir los tiempos y distancias. Las cosas han cambiado, salvo la voz de la experiencia. Como señala Ramiro Matamoros, el rey de las populares, "que hagan las cosas bien y que no tengan prisa porque esto es para divertirse". No pierdan el ritmo y cuidado puede que ustedes también se contagien.