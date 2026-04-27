El keniata logró pulverizar el récord mundial con una marca de 1:59:30 corriendo a un ritmo de 2:49 el kilómetro

El keniano Sabastian Sawe hace historia tras batir el récord mundial de maratón con 1h59:30: el primer ser humano en bajar de las dos horas

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El keniata Sabastian Kimaru Sawe ha entrado para siempre en la historia del deporte tras convertirse en el primer humano en correr una maratón oficial en menos de dos horas. Aunque otro gigante del ‘running’ como Eliud Kipchoge ya lo logró extraoficialmente con una prueba creada expresamente para intentar esa gesta, y en la que fijó un tiempo de 1:59:40, ahora ha sido Sawe el que, bajando incluso su marca hasta 1:59:30, ha logrado el récord de forma oficial, en plena maratón de Londres y tras pasar por nada más y nada menos que 20 controles antidopaje en los últimos dos meses.

“Significa mucho para mí. Es un gran logro. Va a cambiar mi carrera”, dijo, “muy feliz” tras haber hecho “el tiempo más rápido del mundo” en una maratón, explicando que lo logrado solo ha sido posible gracias a una exhaustiva “preparación”, y llegando a manifestar que no sintió ningún momento complicado durante la carrera, asegurando que disfrutó “mucho” durante los 42,195 kilómetros que le llevaron al récord histórico.

Sawe corrió a un ritmo estratosférico de 2:49 el kilómetro para lograr el récord en la maratón de Londres

El keniata recoge así el testigo de un Eliud Kipchoge que ya vaticinó que Sawe podía lograr la hazaña de bajar de las dos horas. Y no se equivocaba. Su compatriota no solo pulverizó toda marca existente en una maratón, sino que entre risas ha llegado a afirmar con humildad que podía haber seguido corriendo 10 kilómetros más porque estaba muy bien “preparado”, declarando incluso, en una entrevista concedida a AS, que su objetivo ahora es “correr aún más rápido”.

“Estoy preparado para correr mucho mejor de lo que he hecho aquí”, ha declarado, plasmando así su confianza y su seguridad en que no será la primera vez que rompa el récord que hasta ahora parecía imposible para un humano en condiciones de competición: bajar de la barrera de las 2 horas en una maratón.

En Londres, Sawe, a sus 31 años, mostró una auténtica exhibición que le llevó a recorrer los 42,195 kilómetros a un ritmo medio de dos minutos 49 segundos el kilómetro, o dicho de otro modo, una auténtica barbaridad que, como entenderá cualquiera con experiencia en el ‘running’, supone prácticamente lo que para muchos sería ir durante todo ese tiempo al sprint.

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Sawe fijó la marca mundial en 1:59:30 con unas zapatillas de 500 euros

Metafóricamente, Sawe voló con sus Adizero Adios Pro EVO3, unas zapatillas de 500 euros de la marca Adidas, que fue otra de las vencedoras de la maratón.

“Supera tus límites”, anuncia el calzado de menos de 100 gramos (99) en el inicio de la descripción del producto, y el keniata es exactamente lo que hizo tras un entrenamiento que, con el trabajo día a día y que no se ve ante las cámaras, ha terminado por dar el más excelso de los resultados.

En el camino al récord, además, Sawe ha pulverizado la marca con total limpieza: en plena competición, dentro de la legalidad del World Athletics, –el órgano de gobierno del atletismo a nivel mundial–, y tras pasar y superar más de 20 controles antidopaje.

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Siete años después de que Kipchoge lo hiciese en 2019 extraoficialmente, escudado en Viena con una grupo de ‘liebres’, es decir, otros corredores, –plusmarquistas–, que se fueron turnando para allanar el camino, en esa prueba denominada ‘Ineos 1:59’ a modo de experimento y evento publicitario, ahora Sawe lo ha hecho realidad con todas las de la ley.

El gran olvidado tras el récord de Sawe: Yomif Kejelcha también rompió la barrera de las dos horas

En Londres, no obstante, hubo otro nombre que merece mención: Yomif Kejelcha. El destino quiso que el joven etíope, de 28 años, rompiese también la barrera de las dos horas; un logro brutal, pero en el que el único problema que tuvo fue llegar 11 segundos después que Sawe, quien se ha llevado toda la atención y ha centrado todos los focos.

Pese a que para muchos ese crono de una hora 59 minutos y 41 segundos de Kejelcha pasó casi inadvertido, Sawe sí lo tuvo presente tras su victoria: “Fue muy competitivo, me ayudó mucho”, dijo sobre el etíope, que además debutaba en una maratón, reconociendo así también su inmenso mérito.

El podio en Londres lo completó Jacob Kaplimo, quien también realizó una gran exhibición, cerrando la maratón en 2:03:37.