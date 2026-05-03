Suspenden la búsqueda del tripulante de un pesquero francés que naufragó en Asturias

El operativo de rescate ha quedado suspendida a última hora de la tarde de este domingo y se reanudará mañana

Buscan en la costa asturiana al tripulante de una embarcación francesa desaparecida desde el pasado 29 de abril

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La búsqueda del pescador desaparecido tras naufragar un barco francés en un acantilado junto a la localidad de Porcía, en el extremo occidental del litoral asturiano, ha quedado suspendida a última hora de la tarde de este domingo y se reanudará mañana, informó el operativo de rescate.

El barco, el Santa Maria Dominic II con base en el puerto de Audierne de la Bretaña francesa, había salido a faenar el pasado 29 de abril con un único tripulante a bordo y estaba desaparecido desde ese día hasta que a las 03:40 horas de la pasada madrugada se activó la baliza de emergencia en una zona próxima a la ría de Navia sin que se asociase inicialmente a ningún buque.

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Han logrado rescatar algunos de la embarcación

Los controladores de Salvamento Marítimo lograron después asignarla al pesquero francés y enviaron a la zona al helicóptero Helimer, que inicialmente localizó la baliza, pero no el pesquero, que fue localizado a la 08:21 horas junto al Mirador Punta de la Atalaya varado en las rocas y semihundido en una zona de difícil acceso por mar.

La baliza ha podido ser rescatada así como algunos restos de la embarcación después de que a las labores de búsqueda por tierra, mar y aire, que han contado con el respaldo de drones, se incorporasen la Guardia Civil y el Servicio de Emergencias del Principado junto a voluntarios de Protección Civil.