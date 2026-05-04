El buque respondía al nombre de 'Arconian' y en él navegaban 23 tripulantes

El carguero de cocaína fue escoltado al puerto de Las Palmas de Gran Canaria por una patrullera de la Guardia Civil

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La Guardia Civil ha apresado en el Atlántico un mercante cargado con un alijo de entre 30.000 y 40.000 kilos de cocaína que podría estar entre los mayores incautados hasta la fecha en España, según han informado fuentes de la investigación.

El buque, de nombre 'Arconian', y sus 23 tripulantes llegaron a última hora de la tarde del pasado domingo 3 de mayo al puerto de Las Palmas de Gran Canaria escoltados por una patrullera de la Guardia Civil.

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El mayor cargamento hasta la fecha

La operación se lleva a cabo siguiendo órdenes de la Audiencia Nacional y bajo secreto de sumario, por lo que el Instituto Armado ha declinado revelar por el momento ningún detalle.

Sin embargo, las fuentes consultadas apuntan que la cantidad de droga intervenida podría superar a la que se capturó en enero en el carguero United S, abordado por la Policía Nacional a 545 kilómetros al oeste de El Hierro.

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Ese alijo, que fue desembarcado en Santa Cruz de Tenerife, rozó las 10 toneladas (9.994 kilos), una cantidad que, según precisó entonces la Policía, era el mayor capturado en el mar en toda Europa hasta la fecha.

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El barco apresado ahora en esta nueva operación contra las redes internacionales del narcotráfico había salido de Freetown, Sierra Leona, el pasado 22 de abril y se dirigía, supuestamente, al puerto de Bengasi (Libia), de acuerdo con su rumbo declarado.