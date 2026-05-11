Esta plataforma se encuentra en redes sociales y ya cuenta con más de 60.000 seguidores

Auge de viviendas convertidas en mercadillos, forma de vender la casa con todo lo que tiene dentro: "Son objetos usados, pero con precios asequibles"

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MadridCuadros, sillas, mesas, ropa, peluches e incluso vinilos. Esto es todo lo que puedes encontrar en 'Estoy en la basura', un proyecto que nació de la mano de Sandra, una joven que se dio cuenta de la gran cantidad de objetos que se desechan en Madrid y que todavía tienen una vida útil.

Esta plataforma se encuentra en redes sociales y ya cuenta con más de 60.000 seguidores. Pero El Girasol en Puerta del Ángel acogerá el próximo domingo 17 de mayo una especie de mercadillo donde todo será gratis.

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¿Cómo funciona 'Estoy en la basura'?

Este proyecto deja fuera los prejuicios, ya que no solo se acercan personas con poco recursos sino que también ha captado la atención de artistas o profesionales que buscan material y utensilios para transformarlo en algo nuevo.

Aquellos interesados en ver qué puede ofrecer este proyecto podrán ir el próximo domingo a El Girasol en Puerta del Ángel para verlo en persona. Pero, si no estás entre los afortunados, la iniciativa también seguirá abierta digitalmente.

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Para participar solo hay que fijarse en las historias del perfil de Instagram, donde Sandra va compartiendo fotos y señalando su dirección. Quien quiera cogerlo, solo tendrá que acudir al lugar exacto e ir a por él.

Y para los que encuentren algún objeto en la calle que siga teniendo vida útil, podrán enviar la foto junto con la dirección a los mensajes privados de la cuenta para que encuentren un nuevo hogar. El proyecto también recoge donaciones y hace de intermediaria entre los que quieran regalarlo y los que deseen recogerlo.