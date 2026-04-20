Más de mil personas han pasado este fin de semana por una de estas viviendas, para dejarla completamente vacía

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Los mercadillos dan la oportunidad de vender objetos ya usados, pero a precios más baratos, pues esto pasa también dentro de algunas viviendas que se encuentran a la venta. Los dueños anteriores dejan sus pertenencias, y las inmobiliarias necesitan vaciarla para el siguiente comprador, de esta manera surjen las viviendas mercadillo, que algunas de ellas han abierto este fin de semana.

Se puede pasar sin tener llaves, y puedes comprar todo lo que veas a tu paso, esta es la forma de liberar espacio y ganar dinero a cambio. Javier Morán, que trabaja en 'Alma Market Home', ve este caso como una oportunidad para encontrar objetos interesantes a bajo precio: "Un market en un piso privado o un chalet, todo está en venta, todo".

En uno de estos pisos hay más de 500 objetos disponibles para su venta, "muebles, estores, se han vendido también puertas, las mamparas del baño", unas 1500 personas han pasado durante el fin de semana por esta vivienda hecha mercadillo. Una de las señoras que ha ido a vivitarlo opina que "son objetos usados, pero con precios asequibles".

En el salón, está Pablo experto internacional, que habla también del caso en Estados Unidos "cuando la gente se muda, se monta un 'garage sale'". Los hay muy rápidos para las gangas, o por conseguir caprichos como Nuria, "me llevo varios marcos, por cinco euros cada uno no está mal".

En la habitación principal se puede tocar, probar, otra de las mujeres también salía feliz con sus compras, "acabas comprando algo siempre". Un lugar de oportunidades, para dar más oportunidades de segundas o terceras vidas de objetos que iban a ser tirados.