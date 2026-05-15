Fue creado por el ingeniero automotriz francés Louis Réard y presentado en 194

El bikini: escándalos e imágenes icónicas

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El bikini cumple 80 años vistiendo las playas de medio mundo, una prenda que revolucionó la sociedad en plena posguerra y que, desde su aparición, ha pasado de escándalo a icono indiscutible de la moda y la libertad femenina. Así lo informan en el video Roció González y Marta Alcázar.

Fue creado por el ingeniero automotriz francés Louis Réard y presentado en 1946 en París como "el traje de baño más pequeño del mundo”. Su nombre no fue casual: lo bautizó como bikini en referencia al atolón Bikini, donde se realizaban pruebas nucleares, al considerar que su impacto en la moda sería igualmente 'explosivo'.

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El diseño rompía todos los códigos de la época y Réard tuvo serias dificultades para encontrar una modelo que se atreviera a lucirlo en su presentación. "Tuvo que contratar a una stripper para que desfilar con el bikini, causando una sensación tremenda", explica Ana Velasco, profesora de la Universidad Complutense e historiadora de la moda, y añade que, aunque se atribuye a Réard su invención moderna, "la prenda es mucho más antigua, ya aparece en mosaicos de la antigua Roma".

El bikini en España

El lanzamiento generó tal controversia que fue prohibido en varios países durante años. En España, su llegada fue tardía. "Llegó por el turismo", indica Nuria Sardá, directora creativa de la firma Sarda.

Uno de sus primeros registros en el país se sitúa en Santander, en 1948, cuando una estudiante francesa lo lució en la playa. Sin embargo, no fue hasta la década de los 60 cuando comenzó a popularizarse de forma masiva.

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Su expansión provocó un cambio cultural. "De alguna manera hizo que la mujer tuviese más seguridad", señala Belen Lurruy, directora creativa de Guillermina Baeza. "Fue una liberación. Hay prendas de los años 60 que son súper, súper modernas". añade Sardá.

Ocho décadas después, el bikini no solo sigue vigente, sino que se ha consolidado como una prenda esencial del verano y un símbolo de evolución social y estética.