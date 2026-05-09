Juan Arcones 09 MAY 2026 - 09:00h.

La estilista Leslie Fremar revela por primera vez cómo fue trabajar con Anna Wintour, la historia real detrás del personaje Emily y cuánto hay de verdad en la película

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‘El diablo viste de Prada’ es una de esas películas que, con el paso del tiempo, ha adquirido estatus de culto. Ya no solo por su gran cantidad de frases icónicas y decenas de memes, sino por las interpretaciones del cuarteto protagonista, liderado por la incombustible Meryl Streep, que da vida a la pérfida Miranda Prestley. Un personaje inspirado en Anna Wintour, la legendaria editora de 'Vogue'. Ahora, acaba de estrenarse la esperadísima secuela, ‘El diablo viste de Prada 2’, y está siendo un auténtico éxito de taquilla.

Aunque la autora de la novela original, Lauren Weisberger, escribió una trilogía con los mismos personajes, esta nueva secuela audiovisual no sigue los pasos de su homólogo literario. De hecho, en la segunda parte escrita por Weisberger, Andy está embarazada y monta una revista para novias junto a Emily, compartiendo ambas su síndrome de estrés postraumático por culpa de sus años trabajando con Miranda. Obviamente, la legendaria editora de 'Runway' vuelve para hacer de las suyas. En la película, las cosas son bastante diferentes. Pero se mantiene la rivalidad entre Andy (Anne Hathaway) y Emily (Emily Blunt). Y sí, es parte fundamental de la trama.

Ya sabemos que el personaje de Andy, tanto en la novela como en la película, está basado directamente en las experiencias de Lauren Weisberger trabajando en 'Vogue'. "No era un ajuste de cuentas”, explicó en una entrevista para 'The Guardian'. "Simplemente empezó como una versión divertida de mi experiencia. Se me ocurrió el título en clase de escritura, sin pensarlo demasiado". Pero, ¿qué hay de Emily? Pues recientemente ha salido la persona en la que se basa el personaje y ha hablado sobre su experiencia, y sobre cómo ve la adaptación de unas vivencias de las que ella también formó parte hace ya tantos años: Leslie Fremar.

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Actualmente trabaja como estilista de estrellas como Charlize Theron, Julianne Moore y Jennifer Connelly. Llegó a ser directora de relaciones públicas de Prada y sí, fue asistente personal de la mismísima Anna Wintour en su etapa en la reconocida revista. “Es que sé que lo soy. Yo soy Emily”. Así lo contó en una entrevista para el podcast 'The Run-Through' en 'Vogue': “Tuve una llamada de la oficina de Anna Wintour diciendo que quería verme. Estaba aterrorizada. Me dijo: '¿Quién es Lauren Weisberger?' Y yo le dije 'era tu asistente junior'. Y ella contestó: 'bueno, ha escrito un libro sobre nosotras y tú sales peor parada que yo’”.

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Leslie y Lauren fueron compañeras en la revista, bajo la mano férrea de Wintour. Y claro, al leer el libro y ver la película, la propia Leslie se sintió un tanto traicionada por la que había sido su compañera de trabajo (y de desgracias). “La gente no era muy pública sobre su trabajo, simplemente no hablabas de eso. Por eso, se sintió como una exposición, como una traición. Aunque alguien le aconsejó evidentemente que lo hiciera ficción, realmente se basó en muchas cosas que yo viví y ella vivió”.

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En la extensa entrevista en el podcast, Leslie Fremar también admite que sería extraño si volviera a ver a la autora del libro original. Sobre todo, después de tantos años. "Sería muy incómodo. Quiero decir, no le guardo ningún rencor. Pero es una de esas que cosas que no creo que ella sepa que yo sé. Pero creo que no tendríamos nada que decirnos”.

Para mí era real, pero en la película se sentía más como una fantasía sobre cómo se percibe la industria de la moda. Eso me permitió disfrutarla Cordon Press e Instagram @lesliefremar

Gracias a su trabajo como estilista, Fremar consiguió conocer en persona a Emily Blunt, que interpreta al personaje basado en ella. Pero cuando le confesó que ella era la verdadera Emily de ‘El diablo viste de Prada’, la actriz ni siquiera reaccionó. "Pensé que tendría una gran reacción, pero simplemente dijo: Ah, vale".

Eso sí, la relación que se ve en pantalla entre ambos personajes, es más cercana a la realidad de lo que parece, con Andy siendo una inexperta en el mundo de la moda, y Emily teniendo que salvar los muebles debido a su experiencia. "Creo que la idea de que el personaje de Emily no es muy agradable ni simpática, o que parece nerviosa, se debe probablemente a que yo tampoco era muy simpática y probablemente estaba nerviosa porque sentía que también tenía que hacer su trabajo. Así que, para mí, eso fue realmente frustrante. [Weisberger] igual estaba ahí escribiendo un libro, y no necesariamente tomándose el trabajo tan en serio como yo. O, ya sabes, como un millón de chicas lo harían. Así que creo que eso posiblemente creó tensiones en la oficina y yo salté en algún momento... Pero ella no quería entrar al juego”.

En ‘El diablo viste de Prada 2’, el personaje de Emily sigue manteniendo la esencia inicial, aunque parece tener una especie de redención. Algo similar pasa en la novela, pero con una historia totalmente diferente. Está arrasando en taquilla (más de 250 millones en menos de una semana en cines) y, pese a que las críticas están siendo un poco tibias, ha demostrado que los fans siguen queriendo más historias de Andy, Emily, Miranda y el gran olvidado, Nigel. Ahora que ya se ha destapado la verdadera Emily, ¿conseguirá la más que probable tercera entrega un cameo de las tres protagonistas de verdad? Porque eso sería digno de un buen final 'made in Hollywood'.