El pontífice bajó las escalerillas y arrodillado pudo atender al hombre que no soportó las altas temperaturas que castigan la capital italiana

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El calor sin precedentes que azota a gran parte del continente europeo también ha llegado hasta el Vaticano. Este miércoles, durante la Audiencia General que ha presidido el papa León XIV en la gran explanada de San Pedro del Vaticano, en Roma, el pontifice no ha dudado en auxiliar a un feligrés que ha perdido momentáneamente el conocimiento.

Golpe de calor en el Vaticano

Con temperaturas de récord, miles de personas se han congregado este miércoles para escucha al papa. En un momento de la ceremonia, un grupo de personas hacían cola frente al estrado donde el sumo pontífice presidía el acto. En ese momento, uno de los feligreses que esperaba para saludarle se ha desmayado.

Y ha sido en ese preciso momento cuando León XIV se ha apresurado a socorrerlo. El hombre vio al papa arrodillado mientras el personal del Vaticano le prestaba ayuda para recuperarse.