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Ola de calor

el papa León XIV auxilia a un feligrés que se desmayó por la ola de calor mientras hacía cola para estrechar su mano

El papa León XIV auxilia a un feligrés que se ha desmayado por el calor mientras esperaba para darle la mano en el Vaticano
El papa León XIV baja para atender a un feligrés que no ha soportado las altísimas temperaturas de este miércoles en Roma y se ha desmayado mientras esperaba para darle la mano. Informativos Telecinco
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El calor sin precedentes que azota a gran parte del continente europeo también ha llegado hasta el Vaticano. Este miércoles, durante la Audiencia General que ha presidido el papa León XIV en la gran explanada de San Pedro del Vaticano, en Roma, el pontifice no ha dudado en auxiliar a un feligrés que ha perdido momentáneamente el conocimiento.

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Con temperaturas de récord, miles de personas se han congregado este miércoles para escucha al papa. En un momento de la ceremonia, un grupo de personas hacían cola frente al estrado donde el sumo pontífice presidía el acto. En ese momento, uno de los feligreses que esperaba para saludarle se ha desmayado.

Y ha sido en ese preciso momento cuando León XIV se ha apresurado a socorrerlo. El hombre vio al papa arrodillado mientras el personal del Vaticano le prestaba ayuda para recuperarse.

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