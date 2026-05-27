Las administraciones deben saber que cada año que pase va a ser más caluroso

El calor extremo en Europa provoca que la Bretaña francesa decrete una alerta amarilla por altas temperaturas por primera vez en mayo

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Es demasiado calor para estar en el mes de mayo, lo dicen hasta en el norte de España, ciudades como Bilbao, Ourense o Sevilla con temperaturas por encima de los 37 grados de máxima, con la gente cansada de que estas temperaturas se adelanten a mayo, "esto es una locura".

Estamos viviendo temperaturas propias del pico más calurosos del verano, y los comentarios sobre esto ya son de miedo hacia el verano, "miedo es saber como será julio o agosto". Se le puede echar la culpa al cambio climático, el caso es que ya se le han atribuido al calor 36 muertes en muy pocos días a causa de golpes de calor, y todas ellas repartidas en el norte de la península.

Ya se informaba de temperaturas atípicas el 27 de mayo del año pasado, del 2024 y del 2023. A todo esto la gente acude aún más a la playa para sofocar el calor, y casi ninguna de estas está preparada para una emergencia, ya que no cuentan con suficientes socorristas, algunos surfistas han tomado la iniciativa de la precaución sobre los bañistas: "Velamos un poco por la seguridad, el único baño seguro es hasta la rodilla". Las administraciones deben saberlo, que ya no es primavera y que cada año que pase va a ser más caluroso.