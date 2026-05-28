Doctora agredida por los padres de un paciente: "Mi compañero se llevó lo peor. Creía que le estrangulaban"

La doctora agredida ha contado en 'Vamos a ver' la pesadilla que vivió junto a su compañero

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La doctora Ana Isabel, agredida junto a un enfermero en un centro de salud de Zaragoza, ha relatado en el programa 'Vamos a ver' el violento episodio que sufrió mientras atendía a un menor con fiebre. Los sanitarios han convocado este jueves una concentración para denunciar unas agresiones que, aseguran, son cada vez más frecuentes.

Todo ocurrió mientras examinaban al niño, al que intentaban realizar un exudado de garganta, una prueba habitual para detectar infecciones. “Es una prueba molesta, pero no dolorosa”, ha explicado la médica. Según su relato, el menor no se dejaba explorar y, durante la prueba, movió bruscamente la cabeza hasta doblar el hisopo. La madre abandonó inicialmente la consulta regañando al niño por no colaborar, pero minutos después regresó el padre del menor. “Entró un hombre y empezaron los gritos. Salí de la consulta y vi a un tipo dándole un manotazo a mi compañero”, ha contado Ana Isabel.

El menor no se dejaba explorar y, durante la prueba, movió bruscamente la cabeza hasta doblar el hisopo, según la doctora agredida

La doctora ha asegurado que el hombre acusaba a los sanitarios de haber pegado al menor. “Decía: ‘Que a mi hijo no se le pega’. Pero nadie le había tocado”, ha explicado. Al intentar separar al agresor de su compañero, ella también recibió golpes y sufrió varios moratones. “Mi compañero se llevó la peor parte. Creía que le estrangulaban”, ha denunciado.

Más allá de las lesiones físicas, la médica ha insistido en el miedo con el que trabajan muchos profesionales sanitarios, especialmente durante las guardias nocturnas y en centros sin vigilancia. “No sabes quién te puede entrar por la puerta”, ha lamentado. Según ha explicado, el centro no dispone ni de cámaras ni de personal de seguridad. “Lo único que tenemos es un telefonillo”, ha añadido.