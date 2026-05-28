Carmen Borrego, tras el ataque de Carlo Costanzia a su hijo: "No hay que dramatizar"

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"No tengo bomba atómica, no tengo problemas y no quiero tener guerra", ha explicado Carmen Borrego en 'Vamos a ver'

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La tensión dentro de la familia Campos se agrava entre Alejandra Rubio y su primo José María Almoguera por la firma del libro de la hija de Terelu Campos en la Feria del Libro. Una polémica a la que se ha sumado Carlo Costanzia con unas declaraciones sobre Almoguera que no han sentado bien en la familia y a las que Carmen Borrego ha respondido en 'Vamos a ver'.

Carmen Borrego: "No tengo bomba atómica, no tengo problemas y no quiero tener guerra"

La pareja de Alejandra Rubio restó importancia al enfado de José María y aseguró que “siempre se enfada por todo”, aunque después matizó que es “muy buen tío”. Un comentario que provocó nuevas reacciones y llevó a Carmen Borrego a pronunciarse públicamente en otros programas.

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Este jueves, lejos de avivar el conflicto, Borrego ha querido rebajar la tensión y defender a su hijo: “No tengo bomba atómica, no tengo problemas y no quiero tener guerra”, asegura, aclarando la frase que había dicho anteriormente y que no iba dirigida ni a Alejandra Rubio ni a Carlo Costanzia.

“Lo único que hice fue defender a mi hijo, y cualquier madre puede entenderlo”, ha señalado. Sobre las palabras de Carlo, Carmen ha quitado hierro al asunto: “Esto que dice Carlos me parece una tontería, no lo dice con mala intención”.

La colaboradora también ha querido dejar claro que nunca ha hablado mal de la pareja de su sobrina. “Jamás me habéis oído atacar a Carlos y no lo voy a hacer porque no me corresponde”, ha zanjado.