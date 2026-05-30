La campaña del Cabildo de Gran Canaria se ha viralizado en redes sociales tras poner en valor el habla canaria

“El ustedes marca la línea de quiénes somos", dicen en la campaña que se ha viralizado en redes sociales

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La campaña del Cabildo de Gran Canaria se ha viralizado en redes sociales. Ahí ponen en valor el habla canaria y la importancia de no sustituir el ustedes por el vosotros. “Ustedes, no vosotros. Vosotros es de fuera. No suena natural”, sostiene la voz en off del emotivo vídeo que ha lanzado la Corporación insular y que acumula ya más de 500.000 visualizaciones.

“El ustedes marca la línea de quiénes somos. Lo usamos por respeto, pero también por identidad y memoria. Y si lo perdemos, no perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla”, dice la voz en off.

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"El ustedes no es ni moda ni incorrección, es identidad", señala Elena Marrero

La divulgadora y filóloga clásica Elena Marrero @elenaa_marrero habló del tema en una publicación en Instagram: "El ustedes no es ni moda ni incorrección, es identidad". Ella explica que las posibles causas de este fenómeno son la poca representación del acento canario en la televisión y el efecto de las redes sociales.

Pero señala que este fenómeno se puede combatir desde los centros educativos: "Pero, ¿qué pasa cuando ahí también se les hace creer que utilizar el vosotros es hablar bien?". Porque en los colegios, "sin mala intención" se usan materiales didácticos "hechos con el modelo peninsular” o por un “profesorado que viene de fuera y que no ha recibido la formación suficiente para saber cómo integrar la identidad lingüística de Canarias” en el aula.

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Marrero insta a que el español en Canarias se debe de enseñar "a partir de su modalidad dialectal": "El español en Canarias se ha de enseñar a partir de nuestra modalidad dialectal, con todo lo que esto implica en relación con materiales y recursos y no partiendo del modelo de otro dialecto, que no es el nuestro y que, erróneamente, se considera superior”, concluye.