Un piloto de un avión que despegó desde Tenerife con destino a Birmingham sufre un infarto en pleno vuelo y aterriza de emergencia en Oporto

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Susto a bordo de un avión que despegó el pasado jueves 22 de mayo desde la isla canaria de Tenerife con destino a Birmingham, Reino Unido. Según han informado medios británicos, el piloto de la aeronave sufrió un infarto en pleno vuelo, a más de 9.000 metros de altura.

Todo ocurrió el jueves 22 de mayo cuando el vuelo LS1266 de la compañía británica Jet2 despegó de Tenerife con destino a Birmingham. En uno de los momentos del vuelo, el piloto de la aeronave comenzó a encontrarse mal y parte de la tripulación solicitó el servicio de cualquier pasajero que tuviese conocimientos médicos para que atendiese al piloto.

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Aterrizaje de emergencia y traslado hospitalario

El avión, un Airbus A321 con 220 pasajeros a bordo, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Oporto, Portugal, para que el piloto recibiese asistencia médica.

Nada más aterrizar en la pista del aeropuerto portugués los servicios de emergencia acudieron hasta la aeronave para a atender al piloto.

Según informan desde 'Daily Mail', tras la primera valoración médica el piloto fue trasladado a un centro hospitalario de la ciudad lusa mientras los pasajeros esperaban en el interior del avión parado en la pista del aeropuerto de Oporto durante más de una hora.

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Durante la espera, la compañía aérea de low cost británica movilizó a un piloto que se encontraba en la ciudad de Manchester para que viajase hasta Oporto y pilotase la aeronave que había tenido que realizar el aterrizaje de emergencia.

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La versión de la compañía aérea

Una vez conocido el suceso, desde Jet2 se ha emitido un comunicado en el que se explica qué ocurrió: "El vuelo LS1266 de Tenerife a Birmingham fue desviado a Oporto el jueves (21 de mayo) debido a que uno de los pilotos se encontraba indispuesto".

"En ningún momento se vio comprometida la seguridad, y los clientes pudieron continuar su viaje sin problemas. Pedimos disculpas a los clientes por este retraso imprevisto", terminan explicando desde la compañía aérea.