La chica, de 14 años, explicó entonces a los agentes que tenía miedo y que creía poder estar embarazada

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La Policía Nacional ha detenido a una mujer y dos hombres como presuntos autores de delitos de inducción al abandono del domicilio de menor, inducción a la prostitución y agresión sexual contra una adolescente tutelada que estuvo desaparecida durante varios meses en Arrecife (Lanzarote).

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, la investigación comenzó en enero del año 2025 tras la desaparición de la menor de 14 años del centro tutelado en el que estaba, permaneciendo en paradero desconocido durante hasta que fue localizada meses después por agentes de la UFAM en Puerto del Carmen.

La chica explicó entonces a los agentes que tenía miedo y que creía poder estar embarazada, indicando además que había mantenido relaciones con personas mayores de edad a cambio de dinero y otros objetos, expresando también su deseo de abandonar la isla.

En una vivienda ocupada en Puerto del Carmen

Por su parte, los agentes trasladaron a la menor a un centro hospitalario para comprobar su estado de salud e iniciaron diversas gestiones de investigación sobre los hechos relatados por la misma.

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Las pesquisas permitieron determinar que la menor había estado residiendo en una vivienda ocupada en Puerto del Carmen junto a varias personas que habrían usurpado otros inmuebles de la misma urbanización. En concreto, dormía junto a una mujer de 57 años de edad, quien también fue detenida como presunta autora de un delito de inducción al abandono del domicilio de menor.

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La UFAM acreditó que la menor había mantenido relaciones sexuales con varias personas mayores de edad a cambio de dinero y otros objetos, tal y como ella misma denunció y como quedó reflejado en el análisis de los terminales telefónicos intervenidos.

Por ello, los agentes procedieron a la detención de dos varones por un presunto delito de inducción a la prostitución, imputándole además a uno de ellos un delito de agresión sexual.Finalmente, todas las diligencias practicadas fueron remitidas a la autoridad judicial competente, quien decretó el ingreso en prisión preventiva del principal investigado y la imposición de medidas cautelares para los otros dos detenidos.