La familia de un hombre fallecido tras atragantarse en un hospital de Gran Canaria pide revisar los protocolos: "Que no vuelva a pasar"
El hombre tenía dificultades para masticar y seguía habitualmente una dieta adaptada con alimentos de fácil deglución
La tía de la víctima quiere que su caso sirva para que se revisen los protocolos y no vuelva a ocurrir
Gran CanariaLa familia de un hombre de 67 años fallecido en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria reclama que se investiguen las circunstancias que rodearon su muerte después de que sufriera un atragantamiento mientras se encontraba ingresado en el centro sanitario.
Según ha adelantado el diario Canarias7, el hombre había sido hospitalizado semanas antes tras sufrir un infarto y falleció el pasado 9 de abril después de entrar en parada respiratoria durante la comida.
Como informa el citado medio, el paciente padecía esquizofrenia y presentaba un elevado grado de dependencia. Su tía asegura asegura que tenía importantes dificultades para masticar debido a problemas con su prótesis dental y que, durante su ingreso, seguía habitualmente una dieta adaptada con alimentos de fácil deglución. Sin embargo, la mujer no comprende por qué el día del incidente se le sirvió un alimento sólido que terminó provocándole un grave atragantamiento.
El personal sanitario actuó de inmediato y realizó varias maniobras de Heimlich, logrando extraer un trozo de carne. No obstante, el paciente perdió la consciencia y sufrió una parada respiratoria de la que no pudo ser recuperado pese a los intentos de reanimación.
Los familiares insisten en que su objetivo no es exigir responsabilidades económicas, sino que se revisen los procedimientos para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. En este sentido, han presentado un escrito ante el servicio de Atención al Paciente solicitando que se analice lo ocurrido y se adopten medidas que refuercen la seguridad de las personas ingresadas con dificultades para alimentarse de forma autónoma.