Una adolescente de un colegio de Bilbao ha sufrido un golpe de calor por las altas temperaturas registradas

El calor extremo continúa, aunque por poco tiempo: la AEMET pone fecha al descenso significativo de las temperaturas

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BilbaoEspaña vive otra jornada sofocante, marcada por temperaturas "extraordinariamente altas, más propia de pleno verano" en amplias zonas del país, con termómetros que superan de forma generalizada los 34/36 grados en el suroeste y nordeste peninsular y hasta 38 grados en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Ebro.

Las altas temperaturas no dan tregua y ejemplo de ello son las atenciones sanitarias que se están llevando a cabo en las últimas horas debido a desmayos y golpes de calor. Bilbao, es una de las ciudades más afectadas por este episodio inusual de altas temperaturas.

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Una menor, trasladada en ambulancia por un golpe de calor

Debido a esta ola de calor que está azotando gran parte de España, en especial el norte de la Península, una adolescente ha tenido que ser trasladada al Hospital de Basurto tras sufrir lo que parece ser un golpe de calor.

Según ha informado el medio de comunicación 'El Correo', la adolescente ha tenido que ser trasladada desde la escuela Pagasarribide con síntomas compatibles con un golpe de calor.

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Al parecer y según informan desde el instituto, la menor se ha encontrado "indispuesta, con mareos y dolor de tripa". "Al no mejorar su situación, desde el colegio se ha optado por llamar a una ambulancia, que la ha trasladado al centro hospitalario en torno a las 10.30 horas", indica el medio de comunicación anteriormente citado.

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Satse denuncia el "calor insoportable" y alerta del riesgo

Este golpe de calor coincide con la denuncia emitida por Satse Euskadi este miércoles 27 de mayo donde advertía del "calor insoportable" en los hospitales y centros de salud de Osakidetza, que "a menudo superan los 30 grados, cuando la temperatura recomendada no debería superar los 26 grados", y ha alertado del riesgo que esto supone para pacientes y profesionales.

En un comunicado, ha advertido que "sin una climatización adecuada, se está poniendo en riesgo la salud física y mental del conjunto de profesionales y la seguridad de la ciudadanía". Además, ha considerado "inaceptable que el personal deba comprar sus propios ventiladores para trabajar en condiciones mínimas o que se recomiende cerrar ventanas como única solución".

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Tras recordar que "este problema se repite cada verano por falta de planificación e inversión en los medios adecuados", Satse Euskadi ha denunciado que en Álava, en el Hospital de Txagorritxu, las plantas de hospitalización carecen de climatización y en la OSI Errioxa las reformas estructurales no llegarán hasta 2027. Mientras tanto, ha advertido, en la Red de Salud Mental (RSMA), las áreas infanto-juvenil y el SRC son las más perjudicadas por la falta de medios

En Bizkaia, el sindicato ha criticado que las soluciones de Osakidetza son "insuficientes e incluso ridículas, como el suministro de polos helados en el Hospital de Cruces o la colocación de vinilos en las ventanas de la OSI Bilbao-Basurto".

En la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, ha asegurado, "las altas temperaturas han llegado a afectar al funcionamiento de aparatos diagnósticos, obligando a postergar citas", y en en centros como Markonzaga o San Vicente, el área de fisioterapia "alcanza niveles extremos sin medidas de prevención".