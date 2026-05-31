El reverendo cargó contra el aborto y rechazó las relaciones entre personas del mismo sexo

El médico de Trump afirma que su corazón equivale al de una persona 14 años más joven pero le advierte: debe bajar de peso

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MadridMiles de personas participaron este sábado en el Palacio Vistalegre de Madrid en el denominado Festival de la Esperanza, un multitudinario encuentro evangélico que tuvo como principal protagonista a Franklin Graham, uno de los pastores más influyentes del movimiento evangélico estadounidense y estrecho aliado político y religioso de Donald Trump. El acto, que combinó música en directo, testimonios y prédicas religiosas, convirtió durante varias horas el recinto madrileño en un gran templo improvisado.

Durante su intervención, Graham defendió algunas de las posiciones que han marcado su trayectoria pública en los últimos años. El reverendo cargó contra el aborto y rechazó las relaciones entre personas del mismo sexo, asegurando que el sexo fue concebido "entre un hombre y una mujer". Un mensaje que fue recibido con aplausos por buena parte de los asistentes y que volvió a poner de manifiesto el perfil ultraconservador del predicador estadounidense.

Una de las figuras religiosas más cercanas al entorno de Donald Trump

El pastor, hijo del histórico telepredicador Billy Graham, es una de las figuras religiosas más cercanas al entorno de Donald Trump. De hecho, en numerosas ocasiones ha defendido públicamente al presidente estadounidense, llegando incluso a afirmar que su llegada a la Casa Blanca formaba parte de un designio divino. Su presencia en Madrid había despertado expectación entre los colectivos evangélicos, que acudieron masivamente a la cita.

El encuentro estuvo acompañado por actuaciones musicales, momentos de oración colectiva y llamamientos a la conversión religiosa.

La cita se enmarca además en el crecimiento que las iglesias evangélicas han experimentado en España durante las últimas décadas. Impulsadas en parte por la inmigración, pero también por el aumento de fieles nacidos en nuestro país, las comunidades evangélicas se han consolidado como la segunda confesión religiosa con más seguidores en España, muy por detrás de la Iglesia católica.