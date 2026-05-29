Mientras la guerra en Irán sigue sin acuerdo, la Administración Trump mantiene lo que algunos medios denominan un 'tour de la venganza' con represalias políticas y personales

Donald Trump frena las expectativas sobre un inminente acuerdo de paz con Irán y avisa: hay que "hacerlo bien" y "no como el de Obama"

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Donald Trump, mientras la guerra de Irán sigue sin acuerdo, continúa con su particular cruzada personal. Como ya advirtiese durante la campaña electoral prometiendo que no pasaría por alto a quienes considerase enemigos, su Administración está ahora inmersa en lo que algunos medios ya denominan un ‘tour de la venganza’ movido por represalias políticas que se extienden con el foco puesto en sus críticos, incluso en el seno de su partido.

Si recientemente prorrumpía en su red social, Truth Social, cargando contra algunos dirigentes republicanos que han osado cuestionarle, sus acciones ahora han escalado más allá. Prueba de ello sería la investigación que, según informa el prestigioso The New York Times, ha abierto la administración Trump contra la escritora Elizabeth Jean Caroll, quien llegó a acusarlo de agresión sexual.

La investigación sobre la escritora Elizabeth Jean Caroll tras acusar a Donald Trump de agresión sexual

Según el citado medio, que menciona a una persona con información directa sobre el caso, las pesquisas que se están llevando a cabo buscan dilucidar si la escritora mintió bajo juramento durante los procesos judiciales que derivaron en condenas millonarias contra Trump por abuso sexual y difamación.

La investigación ha sido iniciada por Andrew S. Boutros, fiscal federal del Distrito Norte de Illinois designado por Donald Trump. Además, Todd Blanche, fiscal general interino y antiguo abogado del mandatario en el caso Carroll, se apartó de la investigación debido a su participación previa en la defensa del presidente.

Las acusaciones de la escritora Elizabeth Jean Caroll

La particular ‘vendetta’ que estaría llevando a cabo la Administración Trump se remonta a mayo de 2023, cuando un jurado federal concluyó que el ahora presidente de Estados Unidos abusó sexualmente de Carroll en un probador de la tienda Bergdorf Goodman a mediados de la década de 1990 y que posteriormente la difamó al negar públicamente las acusaciones.

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Entonces, el fallo otorgó a la escritora una indemnización de 5 millones de dólares.

Junto a todo esto, además, Donald Trump obtuvo este mes una suspensión temporal vinculado a otra causa de difamación presentada por Carroll, en el que le condenaron a pagar 83 millones de dólares, mientras solicita a la Corte Suprema revisar el caso.

política. Powell, Comey, exfuncionarios, medios de comunicación y actores extranjeros han estado en la mira del presidente republicano.