‘Guardafilas’, la iniciativa que permite tomarse un descanso sin perder el sitio en la cola del concierto

Miles de fans esperan durante horas para conseguir un buen sitio en los grandes eventos musicales

La iniciativa permite a los asistentes conservar su puesto mientras descansan, compran algo o realizan otras actividades

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Las largas colas forman parte de la experiencia de los grandes conciertos. Miles de personas se reúnen durante horas, e incluso días, a las puertas del estadio Metropolitano para asegurarse un buen sitio y disfrutar lo más cerca posible de sus artistas favoritos. Esta es una espera marcada por la emoción, los nervios y las ganas de que empiece el espectáculo.

Una solución para las largas esperas

Con el objetivo de hacer más cómoda esa experiencia, Fripozo ha puesto en marcha “Guardafilas”, un servicio mediante el cual varias personas se encargan de mantener el puesto de los asistentes mientras estos pueden ausentarse temporalmente. Así, los fans pueden descansar, ir al baño o comprar algo sin miedo a perder su lugar en la fila.

La iniciativa responde a una necesidad habitual en este tipo de eventos, donde los seguidores pasan largas jornadas esperando para conseguir la mejor ubicación posible dentro del recinto.

La previa también forma parte del concierto

Para muchos asistentes, la experiencia comienza mucho antes de que se apaguen las luces y empiece la música. La espera en la cola se convierte en un espacio para compartir tiempo con amigos, conocer a otros fans y aumentar la expectación ante un evento que, en algunos casos, llevan años esperando.

Los aficionados aseguran que las horas de cola forman parte del recuerdo del concierto y de la emoción de ver en directo a su artista favorito.

Una campaña ligada a compartir momentos

Con esta acción, Fripozo traslada su mensaje “Si vas a compartir algo, que sea jugoso” a uno de los momentos más característicos de los grandes eventos. La marca busca integrarse de forma natural en la experiencia de los asistentes y convertir las largas horas de espera en una situación más cómoda y llevadera.

Una propuesta original que recompensa a quienes están dispuestos a todo por acercarse un poco más a su cantante favorito.