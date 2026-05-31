Iván Sevilla 31 MAY 2026 - 13:31h.

Entre sus canciones, el malagueño interpretó 'Planta 7' que "rinde homenaje a sanitarios del Hospital La Fe, quienes atendieron a un familiar suyo"

"Valencia, gracias por regalarme una noche que guardaré para siempre en el corazón", admitió Pablo Alborán tras su actuación en la ciudad

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ValenciaUn "muy emocionado" Pablo Alborán se estrenó en el Roig Arena para celebrar sus 37 años en Valencia en un concierto que, después de la actuación, reconoció públicamente el "especial significado" que había tenido para él.

Enmarcado en su gira 'Global Tour KM0', el show que brindó a sus 16.000 seguidores que ansiaban escuchar en directo el nuevo disco que presentó en la Puerta del Sol estuvo cargado de sentimientos, recuerdos y minutos de júbilo.

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El artista y actor llenó el recinto valenciano en una de sus citas más destacadas porque suponía regresar a la capital del Turia "después de mucho tiempo", como expresó él mismo durante su espectáculo.

"Qué barbaridad, qué barbaridad", repitió en una de las pausas que hizo para hablarle a sus fans: "Hay lugares que uno no recuerda solo por sus calles, sino por lo que te hace entender una ciudad. Yo he vivido aquí algo muy potente, muy fuerte".

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"Algo que me ha hecho entender el valor de la espera, la esperanza y de la luz, cuando parece muy difícil encontrarla", añadió en referencia a los duros momentos que pasó cuando un "familiar suyo cercano estuvo ingresado en el Hospital La Fe".

Así lo ha rememorado también el Rogi Arena en un comunicado este 31 de mayo en el que el malagueño precisamente festeja su cumpleaños. A escasos minutos de que dieran las 00:00 horas, el público le felicitó cantando.

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'Planta 7', su canción homenaje a los sanitarios del Hospital La Fe

Pero los minutos más importantes y emotivos para él de la noche fueron cuando interpretó su canción 'Planta 7'. Un tema compuesto con un profundo sentimiento personal que "rinde homenaje a los sanitarios" del centro hospitalario valenciano.

Allí donde atendieron "de una enfermedad grave" a un miembro de la familia de Pablo Alborán. El malagueño estuvo muy presente durante ese proceso que transformó en una de las nuevas obras de arte de su último álbum 'KM0'.

Ese disco en el que el andaluz 'desnuda' su alma y muestra su lado más próximo e íntimo a lo que es, a sus raíces y a su ya madurez en la industria musical. Su show en Valencia lo empezó justo con el ritmo de 'Clickbait'.

Después continuó con 'Tabú' para luego retroceder en el tiempo hasta 'Quién', una de sus canciones antiguas más famosas. Intercalando otras míticas como 'Solamente tú' o 'Perdóname' con las actuales 'Me quedo' o 'Vámonos de aquí', el repertorio fue brillante.

El setlist incluyó igualmente temas icónicos de otros lanzamientos, desde 'Tanto' hasta 'Saturno' pasando por 'No vaya a ser' y por 'Tu refugio'. La artista colombiana Annasofia fue la telonera de su espectáculo en el Roig Arena.

"Una noche que guardaré para siempre en el corazón", admitió Pablo Alborán

Entre sus temas más animados y las diferentes baladas que le catapultaron a la fama en el panorama artístico nacional hace ya más de una década, Pablo Alborán emocionó a sus fans con 'Mis 36'.

La canción que hace referencia a la edad que acaba de dejar atrás el andaluz fue otro de los momentos más especiales de su concierto. Aunque optó por cerrarlo con alegría y éxtasis en el público.

A través de 'Vívela', 'La fiesta', 'Vivir', 'La vida nos espera' y 'Si quisieras', el de Málaga se despidió de una Valencia que lo acogió con los brazos bien abiertos. Horas después, publicaba en sus redes sociales lo que había experimentado.

"Anoche sentí vuestro cariño de una forma imposible de describir. Gracias por cantar, por abrazar cada canción y por convertir la música en ese lugar donde todo encuentra sentido, donde las heridas descansan y donde celebramos juntos la vida", escribió.

Finalizó su mensaje en Instagram con estas bonitas palabras: "Valencia, gracias por regalarme una noche que guardaré para siempre en el corazón".