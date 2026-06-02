Al margen de la música, las sorpresas y la puesta en escena, el puertorriqueño se ha visto envuelto en una controversia durante sus conciertos en España

Información importante sobre las entradas de los conciertos de Bad Bunny en Madrid que hay que conocer para evitar sustos

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Bad Bunny ha convertido España en el epicentro de su gira mundial. Tras llenar Barcelona y arrancar su residencia de diez fechas en Madrid, el artista puertorriqueño está protagonizando uno de los mayores fenómenos musicales que se recuerdan en el país. Más de 600.000 entradas vendidas, estadios abarrotados, famosos desfilando por sus conciertos y la capital completamente volcada con cada actuación han confirmado que el fenómeno Benito está muy lejos de tocar techo.

Y todavía queda mucho por delante. Después de los dos primeros conciertos celebrados en el Riyadh Air Metropolitano, Bad Bunny aún tiene por delante ocho actuaciones más en Madrid dentro de su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', una serie de conciertos que están siendo definidos por muchos asistentes como una experiencia sin precedentes.

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Sin embargo, al margen de la música, las sorpresas y la impresionante puesta en escena, hay una parte del show que se está llevando gran parte del protagonismo en redes sociales: La Casita.

La Casita y las críticas

La Casita es uno de los espacios más icónicos de la gira. Se trata de una reproducción de una vivienda tradicional puertorriqueña instalada en medio del estadio que funciona como un segundo escenario durante parte del concierto. Allí, Bad Bunny interpreta algunas de sus canciones más emblemáticas rodeado de invitados, rostros conocidos y personas seleccionadas entre el público.

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La idea forma parte del concepto artístico del tour y busca rendir homenaje a Puerto Rico, sus barrios y su identidad cultural. De hecho, desde la propia organización han explicado que este espacio está pensado para crear una conexión más cercana entre el cantante y sus fans. Pero precisamente esa cercanía es la que ha acabado generando la gran controversia.

Desde los primeros conciertos en Madrid, TikTok, X e Instagram se han llenado de vídeos y comentarios de usuarios que aseguran haber detectado un patrón muy concreto entre las personas elegidas para acceder a La Casita.

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Las críticas apuntan principalmente a que la inmensa mayoría de mujeres seleccionadas responden a un perfil físico muy similar: jóvenes, delgadas, atractivas y ajustadas a los estándares de belleza más convencionales. Una circunstancia que ha provocado un intenso debate sobre los criterios que se utilizan para formar parte de uno de los espacios más exclusivos del espectáculo.

"Todos los famosos de turno y un pavo que va eligiendo tias buenas a las que subir como si fuesen trofeos", "Queremos gordas", "La Casita de Bad Bunny: un escaparate de cuerpos femeninos cuidadosamente seleccionados para perrear", "La Casita de Bad Bunny empezó siendo una metáfora antiimperialista y ha acabado siendo la mejor representación del capitalismo", se observa en X -antes Twitter-.

La selección de quién sube a La Casita

Una de las preguntas más repetidas estos días en redes sociales es quién se encarga realmente de reclutar a las personas que suben.

"No es normal que tenga ojeadores que van por pista ojeando a chicas, en femenino, un solo prototipo de belleza de chicas, que las pone ahí en primera fila, un poco de chica de imagen, pobrecitas mías, no es culpa suya, ellas son monísimas, preciosas, me alegro un montón que lo disfruten, pero ¿qué imagen le está dando él a la sociedad?", ha trasladado @hellobynour en redes.

Aunque no existe una explicación oficial detallada por parte del equipo del artista, numerosos asistentes coinciden en señalar que la elección corre a cargo del staff que recorre distintas zonas del estadio antes y durante el concierto observando al público.

Entre los fans se ha popularizado especialmente el nombre de Jeremy Villanueva, miembro del entorno del cantante al que muchos usuarios han identificado como la persona encargada de localizar a quienes accederán a este espacio VIP. También participan integrantes de seguridad y producción que acompañan a los seleccionados hasta la zona reservada.

Sobre a qué personas escoge, no parece ser al azar: los usuarios de las redes y gente que ha querido compartir su experiencia como invitados han aseverado que suele elegir a mujeres jóvenes, con looks veraniegos que se asemejen a la temática del último álbum del artista y que destaquen.

En cuanto a los famosos que tienen el privilegio de subir, son las marcas que patrocinan el espectáculo quienes elaboran listas de invitados y ya desde el equipo del cantante les invitan a participar en esta parte del show.

Mientras Bad Bunny continúa llenando estadios y encara las ocho fechas que aún le quedan en Madrid, lo que está claro es que aparecer en La Casita significa compartir espacio con influencers, actores, cantantes o deportistas, salir en las pantallas gigantes del estadio y formar parte durante unos minutos del núcleo más exclusivo del espectáculo.