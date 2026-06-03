La pobreza afecta a 12,6 millones de personas en España, el 25,7 % de la población, una tasa que no ha bajado en más de una década

Un millón de niños españoles se quedarán en verano sin la beca comedor, "un colchón" para muchas familias que se ven beneficiadas por esta ayuda

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La pobreza y la exclusión social afectan a 12,6 millones de personas en España, el 25,7 % de la población, una tasa que no ha bajado en más de una década pese al crecimiento económico y la mejora de los datos de empleo. El incremento más notable se da entre quienes residen en una vivienda en alquiler.

El informe 'El Estado de la Pobreza en España', presentado este miércoles por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español (EAPN-ES) alerta de que las políticas actuales no logran reducir la pobreza y reclama nuevas herramientas para romper el suelo estructural de la exclusión social.

La infancia, las familias monoparentales, las personas con discapacidad y la población migrante continúan soportando los mayores niveles de vulnerabilidad. En España, una de cada cuatro personas está en riesgo de pobreza y exclusión. Este índice de pobreza no solo mide los ingresos por hogar, también las carencias en la alimentación, la dificultad para afrontar gastos imprevistos o irse de vacaciones.

El precio de los alquileres y la cesta de la compra

También tiene en cuenta la calidad del empleo que hay en el hogar. Todas estas premisas las cumplen María Rosario, de 53 años, vive de la pensión del marido y algún trabajo puntual. "Gano como mucho unos 800 euros. Mi hijo dice 'mamá quiero comprarme esto' y yo le digo no, compramos esto y de aquí no se sale", cuenta.

María es asidua a un comedor. Forma parte de los más de 12 millones de personas pobres. Cobra una pensión mínima y tiene que pagar un alquiler. "Es que debo hasta tres meses de casa, hijo, y pago 700 y pico de casa", reconoce.

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Tres de cada cuatro personas pobres son españolas, pero hay muchos inmigrantes que llegan a España sin ningún recurso. La ONG Boa Vida gallega vende ropa, pero también la dona a personas necesitadas a las que acompaña.

"El precio de los alquileres o la cesta de la compra, lo que hace es que la gente tenga menos capacidad para consumir", señala Natalia Montenegro, trabajadora social de la ONG Boa Vida. Una pobreza que se ceba con los menores y que afecta casi al 34%.