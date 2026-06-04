Alberto Álvarez 04 JUN 2026 - 08:00h.

El cheque residencia es de 445,30 euros para dependencia de grado II, severa y 747,25 euros para las de grado III, gran dependencia

Es conveniente pedir cuanto antes la valoración de grado, para entrar en el sistema de dependencia

Compartir







Elegir una residencia para una madre o un padre es una decisión familiar delicada, a menudo dolorosa, que suele llegar cuando el cuidado en casa empieza a desbordar. Una caída, una demencia que avanza, noches sin dormir, ingresos hospitalarios o un cuidador agotado pueden precipitar una decisión que, si se toma con prisas, puede generar culpa, rechazo y sufrimiento.

Por eso, antes de buscar plaza, conviene hacerse una pregunta básica: ¿es la residencia la mejor opción en este momento o existen otros apoyos que permitan seguir en casa? La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales recomienda valorar previamente el estado físico y mental de la persona, su entorno familiar y social, las condiciones de la vivienda y los recursos disponibles antes de decidir un ingreso definitivo. No siempre la residencia es la mejor salida. A veces pueden ayudar la teleasistencia, la ayuda a domicilio, el centro de día, las estancias temporales o una adaptación de la vivienda y una cuidadora de confianza.

El momento adecuado

Pero hay momentos en los que la familia ya no puede más. La gerontóloga Lourdes Bermejo lo explica con una imagen muy clara: “El indicador principal es cuando el cuidador, que lleva años dedicado a que su familiar viva lo mejor posible, empieza a notar que está hasta harto”. Cuando el cariño, la paciencia, el buen humor y la empatía se transforman en enfados, gritos, malas contestaciones y mal humor constante, “entonces es que ya no puedes más”, señala. Ese es el momento de pedir ayuda.

Esa ayuda no tiene por qué ser automáticamente una residencia, advierte Bermejo. Primero hay que estudiar los recursos que esa persona ya tiene y los que quizá no ha utilizado todavía. Pero si finalmente la residencia aparece como la opción más adecuada, el proceso debe hacerse bien. Y hacerlo bien empieza por no ocultar la decisión a la persona mayor.

“Lo primero es que la persona tenga la información”, explica Bermejo. Si conserva capacidad cognitiva para entenderlo, tiene derecho a saber adónde va, por qué va a ir allí y qué va a cambiar en su vida. Hay que explicarle que va a estar mejor cuidada, que su familiar ya no puede atenderla como antes, que necesita más apoyos. No se trata de comunicarle la decisión la víspera, como quien anuncia un traslado inevitable. “Hay que informarla poco a poco. Si ya lo estás planificando meses antes, no se lo digas el día anterior. Busca el momento oportuno para hablarlo con tiempo”, recomienda.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Poco a poco

La transición, además, debería ser progresiva siempre que sea posible. Bermejo propone una fórmula sencilla: pasar primero por el centro de día unas horas, acudir por la mañana, quedarse después a comer, ampliar poco a poco la estancia y, solo cuando la persona ya conoce el centro, quedarse a dormir. De esa forma, la residencia deja de ser un salto al vacío y se convierte en un lugar conocido.

La Asociación de Directoras y Gerentes también aconseja visitar varios centros, comparar y no dejarse llevar solo por la apariencia. Hay que observar cómo se vive dentro: cómo se habla a los residentes, si hay limpieza, si las personas están atendidas, si hay actividad, si se respira calma o si todo parece funcionar a golpe de prisa.

En qué fijarse

Para Lourdes Bermejo, la ubicación es un criterio decisivo. “Si la mejor residencia del mundo no está bien conectada con la red de transportes, o está muy lejos de los familiares, para mí esa residencia está descartada, aunque sea buenísima”, afirma. La razón es sencilla: la familia no debe desaparecer cuando empieza el cuidado profesional. “La familia tiene que estar comprometida en acompañar a la persona”, añade. Si antes una hija, un hijo o la pareja iban a verla a casa varios días a la semana, deberían poder seguir haciéndolo en la residencia.

La cercanía, por tanto, no es un detalle menor. Una residencia próxima facilita visitas frecuentes, salidas, acompañamiento médico y contacto con la vida anterior. Una residencia lejana puede acabar aislando a la persona, aunque tenga buenas instalaciones. Y en una etapa en la que se pierden rutinas, casa y autonomía, mantener los vínculos es una parte esencial del cuidado.

También importan los horarios de visita. Bermejo considera que son una pista sobre el funcionamiento del centro: “Los horarios de visitas son importantes, porque te permiten una flexibilidad para ir a verle y, sobre todo, que, si un horario de visitas es abierto y la movilidad dentro del centro también, implica que la organización es transparente”. Un centro que facilita la presencia familiar suele transmitir más confianza que otro excesivamente rígido.

Otra pregunta clave es si el personal es estable. “La estabilidad del personal en los cuidados da seguridad, tranquilidad y calidad”, apunta Bermejo. Para una persona mayor, especialmente si tiene deterioro cognitivo, no es lo mismo ver cada día caras conocidas que encontrarse continuamente con cuidadores distintos. La confianza también se construye en esos gestos cotidianos: quién te ayuda a levantarte, quién sabe cómo te gusta el café, quién detecta que hoy estás más triste o más desorientada.

Las actividades son otro punto importante. No basta con que el centro tenga un calendario genérico en la pared. Hay que preguntar si las actividades están adaptadas a personas con distintos grados de movilidad, deterioro cognitivo o demencia. Una residencia debe cuidar, sí, pero también estimular, acompañar y respetar capacidades. No todos los residentes pueden hacer lo mismo, pero todos deberían tener alguna propuesta adecuada a su situación.

Y luego está algo menos técnico, pero muy revelador: la cara del personal. Bermejo recomienda fijarse “en si el personal está sonriente y saluda a las personas, en si están a gusto”. La calidad también se nota en el ambiente. En si se llama a los residentes por su nombre. En si se les escucha. En si se les trata como adultos y no como niños. En si hay humanidad además de organización.

Pedir la dependencia

Las residencias son caras, y cualquier ayuda económica en bienvenida. Por eso hay que pedir la valoración de dependencia cuanto antes y entrar en el sistema. La tramitación puede llevar de seis meses en el mejor de los casos a dos años en el peor, según la CCAA donde se pida.

Se solicita en los servicios sociales de la comunidad autónoma o del ayuntamiento, según el territorio. El procedimiento suele incluir solicitud, informe de salud, empadronamiento, DNI, datos económicos, valoración en domicilio o centro y resolución de grado. Después llega el PIA, el Programa Individual de Atención, que determina qué servicio o prestación corresponde.

Hay tres grados: grado I, dependencia moderada; grado II, dependencia severa; y grado III, gran dependencia. Para acceder a residencia pública o concertada normalmente se exige grado II o III, aunque cada comunidad regula sus detalles. La guía de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, señala que las personas mayores dependientes que quieran acceder a una residencia deben tener reconocido grado II o III.

Prestación vinculada al servicio

Si no hay plaza pública disponible o la familia elige una residencia privada acreditada, puede solicitarse la prestación económica vinculada al servicio, conocida en muchos sitios como cheque servicio. La cuantía depende del grado de dependencia, del coste del servicio y de la capacidad económica de la persona beneficiaria.

Las cuantías máximas estatales vigentes para la prestación vinculada al servicio son: 313,50 euros al mes para grado I, 445,30 euros para grado II y 747,25 euros para grado III. En atención residencial, el grado II puede alcanzar la cuantía máxima del grado III, es decir, 747,25 euros mensuales. El BOE recoge además cuantías mínimas: 100 euros en grado I, 150 en grado II y 200 en grado III.

Conviene advertirlo claramente: esta ayuda rara vez cubre todo el coste de una residencia privada. Es un apoyo, no una financiación completa. Por eso la familia debe calcular la pensión de la madre, posibles ahorros, aportación familiar y ayuda pública esperada. Y nunca debe firmar pensando que la prestación llegará en pocas semanas. La dependencia tiene plazos largos y diferencias importantes entre comunidades.

La recomendación práctica es pedir la dependencia cuanto antes, incluso aunque todavía no se haya elegido residencia. Si la madre ya tiene grado reconocido, puede solicitarse revisión si ha empeorado. Si ya está en una residencia privada, se puede tramitar igualmente la prestación vinculada, siempre que el centro cumpla los requisitos.

Si no se ha hecho y hay necesidad de ingreso inminente, las residencias tienen equipos que tramitan la solicitud y están rodados en la gestión, con lo que se acortan los plazos en lo posible. En este caso habrá que pagar la residencia íntegramente, hasta que llegue la prestación. Las residencias públicas tienen una larga lista de espera, pero en las privadas y concertadas, que son la mayoría, los plazos se pueden acortar, pero el coste es mayor.