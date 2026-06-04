Un estudio revela que los jóvenes sienten que no tendrán progreso en la vida laboral: los motivos

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Seis de cada 10 jóvenes españoles consideran que no podrán progresar en su vida por circunstancias externas que dificultan evolucionar incluso esforzándose. A pesar de ello, el esfuerzo sigue ocupando un "lugar central" para ellos: el 63,4% cree que éste permite conseguir lo que uno se propone y un 67%, que el éxito depende de no rendirse nunca, según un estudio de FAD Juventud.

Y aunque miles de jóvenes se han examinado esta semana de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) sus esperanzas para encontrar el trabajo de sus sueños no es tan fuerte como la ilusión que sienten por poder entrar a la universidad de cara al próximo curso.

De hecho, la decisión de muchos de ellos por escoger carrera, pesa más las expectativas laborales frente a la vocación, según han confirmado algunos de ellos para el equipo de Informativos Telecinco: "Es importante que te guste, pero también hay que tener en cuenta las tareas que tiene porque al final de algo vas a tener que comer", "Pienso que mi ingeniería me va a asegurar un buen futuro", han contestado.

Las preocupaciones de cara a entrar al mundo laboral

Quien también tiene mucho que ver en estas decisiones tan importantes y que marcarán parte de su vida, es la familia y el entorno social, es decir, sus amigos: "Sueles de recibir comentarios de tus padres diciendo esa carrera no quiere salidas. Da igual que te guste, busca otra que tenga más salida", explica una de las estudiantes.

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Hay muchos jóvenes que deciden dejar de lado su sueño y dedicarse a estudiar una carrera que pueda garantizarle un trabajo cuando terminen los estudios. Pero no solo que tenga salidas, sino que tenga buenas condiciones salariales y de horarios porque la precariedad y la incertidumbre les condicionan.

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Porque ellos lo que buscan es trabajar cuanto antes para conseguir ingresos, pero tienen muy claro que todo tiene un principio y que seguramente será más duro de lo que hayan imaginado durante los cuatro años o más que estén estudiando.

Además, son muy conscientes de que los sueldos no son muy altos y que la mayoría no alcanzan para poder sufragar todos los gastos de una vida cada vez más adulta, por lo que tratan de buscar la satisfacción laboral en las condiciones y las horas trabajadas. Ya que los sueldos no son siempre suficientes, quieren al menos que les compensen de otra manera.