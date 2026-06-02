La Prueba de Acceso a la Universidad ha comenzado en 14 comunidades con miles de estudiantes

Así son los exámenes de la PAU adaptados para alumnos con discapacidad visual en Galicia: ordenadores, lupas y tiempo extra

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La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha comenzado oficialmente para casi todo el país y los nervios eran algo generalizado entre los jóvenes que acudían a decenas de universidades españolas para realizar los exámenes más importantes.

En Madrid comenzaron ayer miles de alumnos con los primeros exámenes y hoy, el resto de comunidades compartían cómo ha sido el comienzo para todos, desde la adaptación de exámenes para personas con problemas de visibilidad, hasta los recorridos que han hecho los supervisores entre pupitres para acercar la herramienta que permite identificar dispositivos electrónicos encendidos.

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La PAU arranca este martes en 14 comunidades dejando más anécdotas como las que se vivió durante el primer día de examen en Madrid. Sorpresas, nervios, llantos, pero sobre todo muchas ganas de querer terminar la última recta antes de comenzar su etapa como universitarios.

Los exámenes de la PAU adaptados para personas con discapacidad visual

Seguían estando nerviosos tras la salida del primer examen, pero como muchos de ellos han confirmado para el equipo de Informativos Telecinco, una vez se hace el primero los demás resultan más fáciles. Y aunque el paso de los días puede generar más cansancio, solo les quedan dos días más y esperar al resultado de las notas.

Los mismos nervios que en cualquier otro centro donde este martes arrancan las pruebas de la PAU se vivían a primera en el centro de recursos educativos de la ONCE de Pontevedra, uno de los cinco centros previstos por la por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) para examinar a alumnos ciegos o con discapacidad visual.

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Doce estudiantes harán estos tres días los exámenes de acceso a la universidad en estas instalaciones. De los 13.500 alumnos que realizan la prueba en Galicia, 625 tienen alguna medida de adaptación a la diversidad. PAU la única dificultad para estos estudiantes es la propia del contenido académico, pero no la accesibilidad al mismo ni las dificultades que puedan concurrir en cada candidato”.